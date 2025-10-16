El Instituto Forense Abu Kabir confirmó que se tratan de Inbar Hayman y el sargento mayor Muhammad al-Atarash, quienes murieron durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Israel identificó los cuerpos de dos rehenes que fueron asesinados y entregados por Hamás , en el marco de la tregua entre ambas partes. Según explicó el ejército, el Instituto Forense Abu Kabir confirmó que se tratan de Inbar Hayman y el sargento mayor Muhammad al-Atarash , quienes murieron durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según explicaron las Fuerzas de Defensa de Israel, Inbar Hayman , de 27 años, fue asesinada por Hamás durante la masacre del 7 de octubre en el Festival de Música Nova y su cuerpo fue llevado al territorio palestino. Su fallecimiento fue declarado el 15 de diciembre de 2023. Inbar era la última mujer retenida en la Franja de Gaza.

Mientras que el Sargento Mayor Muhammad Al-Atresh, de 39 años, de Sa’wa, servía como rastreador en las FDI. "Cayó durante la masacre del 7 de octubre y su cuerpo fue llevado por Hamás a Gaza", expresaron su fallecimiento, fue declarado el 24 de junio de 2024.

Un comunicado de la Oficina del Primer Ministro (OMP) informó que "el Gobierno y toda la Oficina de Seguridad Pública de Israel están decididos, comprometidos y trabajan incansablemente para devolver a todos nuestros secuestrados caídos para que reciban un entierro digno en su propio país". Hasta el momento, 19 rehenes fallecidos permanecen en Gaza.

El Ministro de Defensa, Israel Katz aseguró que "el Estado de Israel se ha comprometido a devolver a casa a todos los rehenes fallecidos". Además, le dedicó algunas palabras a los rehenes: "Inbar era una persona especial y una verdadera heroína que luchó contra los asesinos de Hamás. Sus padres, Haim y Yafat, y su tía Hanna lucharon con fiereza para traerla a casa".

"Ibrahim y Salem, padre y hermano de Muhammad, me han acompañado en numerosas ocasiones en numerosas reuniones, tanto en el mundo como en Israel, con líderes de todo el mundo para contar la historia de Muhammad", sentenció.