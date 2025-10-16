16 de octubre de 2025 Inicio
Atención jubilados de ANSES: ¿seguirá vigente el bono de $70.000 en noviembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información sobre el refuerzo para el próximo mes.

Por
Anses dio detalles sobre el bono de refuerzo de ingresos para noviembre.

Anses dio detalles sobre el bono de refuerzo de ingresos para noviembre.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los haberes de noviembre. En ese sentido, ya se informó que el aumento para el próximo mes será del 2,1%, y que los jubilados titulares del haber mínimo volverán a cobrar el bono de refuerzo de ingresos, que se mantendrá sin cambios en cuanto a su entrega.

Anses informó que un grupo de beneficiarios pasará a cobrar $403.160 en noviembre.
ANSES confirmó que va a pagar $403.160 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025

El próximo mes el monto de la jubilación mínima subirá un 2,1%, por lo que el haber pasará a ser de $333.160,64. Si se le suma el bono adicional de $70.000, el ingreso total que van a recibir los beneficiarios va a alcanzar los $403.160,64.

¿Seguirá vigente el bono de ANSES para jubilados en noviembre 2025?

El bono extraordinario busca ayudar a mantener el poder adquisitivo de los jubilados que perciben los haberes más bajos. En ese sentido, está dirigido a los siguientes grupos:

  • Jubilación mínima
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez

La única condición es ser beneficiario de hasta un haber mínimo.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
Este bono extraordinario, que se otorgó en meses anteriores, tiene como objetivo reforzar el poder adquisitivo de los jubilados de la Administración Nacional de Seguridad Social.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI 0: 10 de noviembre.
  • DNI 1: 11 de noviembre.
  • DNI 2: 12 de noviembre.
  • DNI 3: 13 de noviembre.
  • DNI 4: 14 de noviembre.
  • DNI 5: 17 de noviembre.
  • DNI 6: 18 de noviembre.
  • DNI 7: 19 de noviembre.
  • DNI 8 y 9: 20 de noviembre.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI 0 y 1: 21 de noviembre.
  • DNI 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI 8 y 9: 28 de noviembre.
