Atención jubilados de ANSES: ¿seguirá vigente el bono de $70.000 en noviembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los haberes de noviembre. En ese sentido, ya se informó que el aumento para el próximo mes será del 2,1%, y que los jubilados titulares del haber mínimo volverán a cobrar el bono de refuerzo de ingresos, que se mantendrá sin cambios en cuanto a su entrega.
Aumenta la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025
El próximo mes el monto de la jubilación mínima subirá un 2,1%, por lo que el haber pasará a ser de $333.160,64. Si se le suma el bono adicional de $70.000, el ingreso total que van a recibir los beneficiarios va a alcanzar los $403.160,64.
¿Seguirá vigente el bono de ANSES para jubilados en noviembre 2025?
El bono extraordinario busca ayudar a mantener el poder adquisitivo de los jubilados que perciben los haberes más bajos. En ese sentido, está dirigido a los siguientes grupos:
La única condición es ser beneficiario de hasta un haber mínimo.
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilados que cobran la mínima
- DNI 0: 10 de noviembre.
- DNI 1: 11 de noviembre.
- DNI 2: 12 de noviembre.
- DNI 3: 13 de noviembre.
- DNI 4: 14 de noviembre.
- DNI 5: 17 de noviembre.
- DNI 6: 18 de noviembre.
- DNI 7: 19 de noviembre.
- DNI 8 y 9: 20 de noviembre.
Jubilados que superan la mínima
- DNI 0 y 1: 21 de noviembre.
- DNI 2 y 3: 25 de noviembre.
- DNI 4 y 5: 26 de noviembre.
- DNI 6 y 7: 27 de noviembre.
- DNI 8 y 9: 28 de noviembre.