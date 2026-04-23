Última hora: ¿hay aumento en la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026? La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó qué pasará con este beneficio clave para millones de familias en el quinto mes del año. Por + Seguir en







El refuerzo alimentario mantiene los mismos valores desde hace dos años. Freepik

La Tarjeta Alimentar de ANSES no tendrá aumento en mayo de 2026.





Los montos se mantienen sin cambios desde 2024.





El beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH.





Los valores dependen de la cantidad de hijos a cargo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que no habrá aumento en la Tarjeta Alimentar en mayo de 2026, por lo que los beneficiarios continuarán cobrando los mismos montos vigentes desde 2024, sin actualización por inflación.

Tarjeta Alimentar 4.png La acreditación se realiza junto con la prestación principal de cada titular. Freepik

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026 La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y madres con siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC). El beneficio alcanza principalmente a familias con hijos de hasta 17 años o personas con discapacidad, sin límite de edad. La acreditación se realiza de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Aumenta la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026? No. En mayo de 2026, la Tarjeta Alimentar continúa congelada, sin incrementos en sus valores. Los montos actuales son:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más. Estos importes se mantienen sin cambios desde 2024, a diferencia de otras prestaciones que sí se ajustan por movilidad. Esto implica que, aunque la AUH reciba aumentos, el refuerzo alimentario no acompaña la inflación.