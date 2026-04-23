23 de abril de 2026 Inicio
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Última hora: ¿hay aumento en la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó qué pasará con este beneficio clave para millones de familias en el quinto mes del año.

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El refuerzo alimentario mantiene los mismos valores desde hace dos años.

El refuerzo alimentario mantiene los mismos valores desde hace dos años.

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  • La Tarjeta Alimentar de ANSES no tendrá aumento en mayo de 2026.

  • Los montos se mantienen sin cambios desde 2024.

  • El beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH.

  • Los valores dependen de la cantidad de hijos a cargo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que no habrá aumento en la Tarjeta Alimentar en mayo de 2026, por lo que los beneficiarios continuarán cobrando los mismos montos vigentes desde 2024, sin actualización por inflación.

El aumento de la AUH impacta en los ingresos mensuales de millones de familias.
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La acreditación se realiza junto con la prestación principal de cada titular.

La acreditación se realiza junto con la prestación principal de cada titular.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026

La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y madres con siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC). El beneficio alcanza principalmente a familias con hijos de hasta 17 años o personas con discapacidad, sin límite de edad. La acreditación se realiza de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Aumenta la Tarjeta Alimentar de ANSES en mayo 2026?

No. En mayo de 2026, la Tarjeta Alimentar continúa congelada, sin incrementos en sus valores. Los montos actuales son:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

Estos importes se mantienen sin cambios desde 2024, a diferencia de otras prestaciones que sí se ajustan por movilidad. Esto implica que, aunque la AUH reciba aumentos, el refuerzo alimentario no acompaña la inflación.

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El monto varía según la cantidad de hijos en el grupo familiar.

El monto varía según la cantidad de hijos en el grupo familiar.

En la práctica, el ingreso total de cada hogar puede variar según la cantidad de hijos y otros beneficios. Por ejemplo, una familia con dos hijos, uno con discapacidad, puede superar los $562.999 mensuales al combinar asignaciones y este refuerzo.

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