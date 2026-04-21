Atención embarazadas: aumenta una prestación de ANSES para mayo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó uno de los beneficios clave para personas gestantes, con suba por inflación y suma de extras que elevan el ingreso total. Por + Seguir en







El aumento se aplica según la inflación informada oficialmente. Freepik

La Asignación por Embarazo de ANSES tendrá un aumento del 3,38% en mayo 2026.

El monto total será de $141.286 , pero se cobra el 80% mensual.

Con complementos, el ingreso puede superar los $218.000 .

Se mantienen beneficios adicionales como Tarjeta Alimentar y Complemento Leche. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en mayo de 2026 aumentará la Asignación por Embarazo (AUE), que pasará a un monto total de $141.286 tras un ajuste del 3,38% por inflación. En la práctica, las beneficiarias cobrarán mensualmente el 80%, es decir $113.028, mientras que el resto se retiene hasta acreditar controles de salud.

AUE ANSES El pago mensual corresponde al 80% del beneficio total. Freepik Asignación por Embarazo de ANSES: monto con aumento en mayo 2026 El incremento responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en línea con el esquema de movilidad vigente. Con esta actualización, el haber bruto se eleva a $141.286, aunque Anses retiene el 20% del monto, equivalente a $28.257, que se cobra una vez finalizado el embarazo y cumplidos los controles médicos.

En regiones incluidas en la denominada Zona 1, los valores son más altos: el monto total asciende a $183.672, con un pago mensual de $146.937. Además, el sistema incorporó un mecanismo de validación automática de controles de salud, lo que reduce la necesidad de realizar trámites para acceder al dinero retenido.

Otros complementos de ANSES que son compatibles Más allá del monto principal, Anses suma beneficios que incrementan el ingreso total. Uno de ellos es el Complemento Leche, que en mayo alcanzará los $53.290 y apunta a mejorar la nutrición durante el embarazo. mTambién continúa vigente la Tarjeta Alimentar, con un valor de $52.250 para quienes cumplen con los requisitos.

AUE anses Los complementos elevan significativamente el ingreso final. Pexels Al combinar todos estos ingresos, una beneficiaria puede alcanzar un total mensual de $218.568, sin contar el monto retenido que se paga posteriormente. Este esquema convierte a la prestación en un ingreso relevante dentro del sistema de asistencia social, especialmente en un contexto de suba de precios.