5 de junio de 2026 Inicio
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Así podés obtener la constancia de CUIL ANSES de forma online y en pocos minutos

Este documento es fundamental para realizar trámites laborales, previsionales, bancarios y acceder a distintas prestaciones sociales.

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El organismo previsional recordó cómo descargar el comprobante de identificación laboral de manera digital.

El organismo previsional recordó cómo descargar el comprobante de identificación laboral de manera digital.

  • La constancia de CUIL puede descargarse de manera gratuita.
  • El trámite online se realiza desde la web oficial de ANSES.
  • El documento es necesario para numerosos trámites laborales y previsionales.
  • El CUIL se genera automáticamente con la emisión del primer DNI.
  • La constancia no tiene fecha de vencimiento.

El organismo previsional recordó cómo descargar el comprobante de identificación laboral de manera digital. El documento puede obtenerse en pocos pasos y es necesario para realizar trámites laborales, previsionales y bancarios. Así podés obtener la constancia de CUIL ANSES de forma online y en pocos minutos.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó que la constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) puede obtenerse de forma rápida a través de internet. Este documento es fundamental para registrar aportes laborales, acceder a prestaciones sociales y realizar distintos trámites ante organismos públicos y privados.

El procedimiento se realiza desde la página oficial del organismo y puede completarse desde una computadora, tablet o teléfono celular. Una vez ingresados los datos personales solicitados, el sistema permite descargar e imprimir la constancia de manera gratuita.

ANSES

Cómo tramitar la constancia de CUIL ANSES online

El CUIL se genera automáticamente cuando una persona obtiene su Documento Nacional de Identidad (DNI) por primera vez y no tiene fecha de vencimiento. Además, la constancia emitida tiene plena validez sin necesidad de firmas o sellos adicionales.

Qué hacer si no podés tramitar el CUIL de ANSES online

En algunos casos, el número de CUIL puede no encontrarse registrado en las bases de datos del organismo. Cuando esto ocurre, la gestión debe realizarse presencialmente en una oficina de ANSES, sin necesidad de solicitar turno previo.

ANSES
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Los ciudadanos argentinos mayores de 18 años únicamente deben presentar su DNI vigente. Para menores de edad, además del documento, se requiere la partida de nacimiento y la documentación de los padres o representantes legales.

Por su parte, las personas extranjeras deberán presentar la documentación migratoria correspondiente, el DNI para extranjeros o la acreditación de residencia válida en el país, según cada situación particular.

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