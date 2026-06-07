7 de junio de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este lunes 8 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 8 de junio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 1.

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Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este lunes 8 de junio con DNI terminado en 0.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este lunes con DNI terminado en 0.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin importar la terminación de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de junio con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes este lunes 8 de junio con DNI terminados en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes con todas las terminaciones de DNI a partir de mañana 08/06 al 08/07.

Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar su asignación por el mes de junio este lunes 8 de junio todas las terminaciones de DNI del 03/06 al 10/06.

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