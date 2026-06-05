Cuánto cobra PUAM de ANSES en junio 2026 con aumento y bono

A este sueldo básico se le suma de manera directa el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo económico que el Gobierno mantiene congelado para acompañar a los sectores de menores ingresos del sistema previsional.

En junio de 2026, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) reciben un haber mensual de $322.654,39. Este monto surge de la actualización del 2,58% aplicada por ANSES a través de la fórmula de movilidad previsional, que ajusta las prestaciones tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este beneficio de ANSES tiene aumento en junio 2026 y es una buena noticia para las familias: de cuál se trata

Al haber actualizado se le suma el bono extraordinario de $70.000 que continúa vigente para los sectores de menores ingresos. Gracias a este refuerzo económico, el ingreso mensual regular de los titulares de la PUAM alcanza los $392.654,39 durante el sexto mes del año.

Además, junio incluye el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El medio aguinaldo representa $161.327,20 adicionales, ya que se calcula sobre el haber base sin contemplar el bono. De esta manera, entre la prestación mensual, el refuerzo extraordinario y el aguinaldo, el monto total a cobrar asciende a $553.981,59.

Durante junio de 2026, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) reciben un haber de $322.654,39, luego de la actualización del 2,58% aplicada por ANSES a través de la fórmula de movilidad previsional. A esta suma se agrega el bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben prestaciones más bajas, por lo que el ingreso mensual habitual de los beneficiarios asciende a $392.654,39.

El sexto mes del año también incluye el pago de la primera cuota del aguinaldo, un adicional que representa el 50% del haber base y aporta $161.327,20 extra. Gracias a la combinación del haber actualizado, el bono de refuerzo y el Sueldo Anual Complementario (SAC), los beneficiarios de la PUAM perciben un total de $553.981,59. Todos estos conceptos se acreditan automáticamente en las fechas establecidas por el calendario de pagos de ANSES, organizado según la terminación del DNI

Jubilados PUAM 3 Freepik

Quiénes pueden acceder a PUAM de ANSES en junio 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está destinada a personas de 65 años o más que no cuenten con una jubilación, pensión o prestación previsional vigente. Este beneficio de ANSES puede ser solicitado tanto por hombres como por mujeres que se encuentren fuera del sistema jubilatorio y no perciban otras prestaciones incompatibles. En caso de recibir algún beneficio previsional, es necesario renunciar previamente a él para poder acceder a la PUAM. Además, los titulares pueden desarrollar actividades laborales únicamente bajo el régimen del Monotributo Social.

Para obtener la prestación también es indispensable cumplir con determinados requisitos de residencia y situación socioeconómica. Los ciudadanos argentinos deben acreditar residencia en el país, mientras que los extranjeros tienen que demostrar una permanencia legal e ininterrumpida de al menos 20 años. Antes de aprobar la solicitud, ANSES realiza una evaluación patrimonial y económica que contempla ingresos, bienes y otros indicadores financieros, con el objetivo de garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan.