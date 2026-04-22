22 de abril de 2026 Inicio
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Ni el aumento ni el bono: el cambio de última hora de ANSES para los jubilados en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social tomó una decisión contundente. Los detalles.

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Según proyecciones difundidas

Según proyecciones difundidas, el calendario comenzaría más tarde de lo habitual.

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  • El calendario de pagos de mayo de ANSES tendría modificaciones por los feriados nacionales.

  • Las jubilaciones comenzarían a cobrarse más tarde de lo habitual.

  • El aumento se ajustaría según la inflación de marzo, que fue del 3,4%.

  • Aún no está confirmado si continuará el bono de $70.000 para haberes mínimos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer algunos cambios en el esquema de pagos para mayo del 2026, con ajustes que no están vinculados directamente ni al aumento por movilidad ni al bono, sino al calendario afectado por feriados. El quinto mes del año incluye dos fechas clave que alteran la actividad administrativa y bancaria.

Las jubilaciones volverán a incrementarse en mayo como resultado de la fórmula de movilidad vigente.
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Estos días que modificarán el cronograma son el primero de mayo correspondiente al Día del Trabajador y el Día de la Revolución de Mayo. Esto impacta en la organización habitual de cobros, generando un cronograma menos lineal que en otros períodos. Además, se suma la actualización de haberes basada en la inflación más reciente.

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Cambia el calendario de ANSES para los jubilados en mayo 2026

El esquema de pagos de mayo se vería modificado principalmente por la presencia de feriados nacionales que afectan el inicio del cronograma. El 1° de mayo, que cae viernes, y el 25 de mayo, lunes, obligan a reorganizar las fechas habituales. Según proyecciones difundidas, el calendario comenzaría más tarde de lo habitual. En ese marco, las Pensiones No Contributivas se abonarían entre el 4 y el 8 de mayo, mientras que las jubilaciones mínimas iniciarían el cobro recién el 11 de mayo.

De todos modos, estas fechas aún no cuentan con confirmación oficial, por lo que el esquema definitivo dependerá de la publicación que realice ANSES en sus canales formales.

Monto de las jubilaciones de ANSES en mayo 2026

El haber de mayo estará influenciado por la inflación de marzo, que fue del 3,4% según datos del INDEC. Ese porcentaje se utiliza como base para la actualización mensual dentro del sistema vigente. Tomando como referencia los valores de abril, la jubilación mínima podría ubicarse en torno a los $361.175,50 sin considerar adicionales. Este ajuste responde directamente al mecanismo de movilidad que se aplica de manera periódica.

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Bono de ANSES para jubilados en mayo 2026

Con respecto a la continuidad del bono de $70.000 destinado a quienes perciben el haber mínimo, no hay novedades sobre su permanencia ni sobre un aumento en el valor del mismo. De mantenerse su pago, el ingreso total podría alcanzar aproximadamente los $431.175,50.

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