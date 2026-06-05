5 de junio de 2026 Inicio
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Cuál es el monto total que recibe AUH de ANSES en junio 2026 sumando la Tarjeta Alimentar

La entidad estatal actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo tras el aumento por movilidad. Además, los beneficiarios seguirán recibiendo el beneficio, lo que permitirá incrementar significativamente el dinero disponible para muchas familias.

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Conocé el monto total que recibe AUH en junio.

Conocé el monto total que recibe AUH en junio.

  • La AUH tendrá un aumento en junio de 2026.
  • La Tarjeta Alimentar continuará vigente durante junio.
  • El cronograma se organiza según la terminación del DNI.
  • La asistencia busca reforzar los ingresos de los hogares con menores a cargo.

La ANSES confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo tras el aumento por movilidad. Además, las familias beneficiarias continuarán cobrando un complemento clave para reforzar los ingresos del hogar. ¿Cuál es el monto total que recibe AUH en junio 2026 sumando la Tarjeta Alimentar?

El organismo previsional recordó cómo descargar el comprobante de identificación laboral de manera digital.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los montos actualizados que percibirán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante junio de 2026. La prestación incorpora un incremento del 2,6%, calculado según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el mecanismo de movilidad vigente.

A este beneficio se suma la Tarjeta Alimentar, una asistencia destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos para las familias con hijos a cargo. Dependiendo de la cantidad de niños que integren el grupo familiar, el monto total a cobrar puede superar los $265.000 durante este mes.

AUH

Qué monto puede recibir AUH de ANSES en junio 2026

Con la actualización de junio, el valor general de la Asignación Universal por Hijo quedó establecido en $144.562. Sin embargo, el monto que reciben efectivamente los titulares es de $115.650 por hijo.

La actualización también alcanza a otras prestaciones administradas por ANSES, como la asignación por embarazo, la ayuda escolar anual y los beneficios por nacimiento y adopción.

Cuánto se recibe por la Tarjeta Alimentar de ANSES en junio 2026

El programa alimentario mantiene los mismos valores vigentes durante los últimos meses y se acredita automáticamente junto con las prestaciones sociales. Los montos establecidos para junio son:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.

De esta manera, una familia con tres hijos o más que percibe la AUH y la Tarjeta Alimentar puede acceder a ingresos superiores a los $265.000 durante junio, dependiendo de la composición del grupo familiar y de las prestaciones complementarias que reciba.

ANSES LIBRETA AUH 2024
La nueva fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al 2024 será el 31 de marzo de 2025.

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En qué fecha cobra AUH de ANSES en junio 2026

El calendario de pagos comenzará el 8 de junio y se extenderá hasta el 22 de junio, según la terminación del DNI. Las fechas confirmadas son:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.
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