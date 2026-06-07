ANSES modifica el calendario de pagos en junio 2026: a qué se debe El organismo previsional confirmó cambios en las fechas de cobro de junio de este mes. Conocé qué prestaciones se verán afectadas, quiénes cobrarán más tarde y cómo queda el cronograma actualizado. Por Agregar C5N en









ANSES modifica el calendario de pagos en junio de 2026

ANSES modificó parte del calendario de pagos de junio de 2026.

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones tendrán nuevas fechas de cobro.

La AUH y la Asignación Familiar por Hijo también presentan modificaciones.

Las prestaciones tendrán un aumento del 2,58%. ANSES modifica el calendario de pagos en junio de 2026: el organismo previsional confirmó modificaciones en algunas fechas de cobro por un feriado nacional. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deberán revisar el cronograma actualizado, ¿a qué se debe?

El cambio impactará en jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones que tenían previsto cobrar ese día, por lo que sus haberes se acreditarán en una fecha posterior. Durante junio, las prestaciones administradas por ANSES recibirán una actualización del 2,58%, de acuerdo con la movilidad basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Si bien los cajeros automáticos funcionarán normalmente, algunos pagos programados para esa fecha se trasladarán al martes 16 de junio.

ANSES

Por qué se cambia el calendario de pagos de ANSES en junio 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social informó variaciones en el cronograma de pagos de este mes debido al asueto en todo el país del lunes 15 de junio, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Los principales cambios confirmados son:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo con DNI terminado en 5.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI finalizado en 5.

Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 5.

Titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3.

Beneficiarios de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 6 y 7. Todos estos grupos percibirán sus haberes el martes 16 de junio. Cómo quedan los pagos de ANSES en junio 2026 Jubilaciones mínimas y AUH DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 19 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 22 de junio.