El calendario fue modificado para evitar superposición con feriados.Freepik
El calendario de marzo de ANSES fue modificado por feriados hacia el final del mes.
Algunos beneficiarios cobrarán antes de lo previsto.
El cambio impacta especialmente en jubilados que perciben más de un haber mínimo.
Todas las prestaciones mantienen su esquema según terminación de DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó un cambio urgente en el calendario de pagos de marzode 2026 debido a la coincidencia de feriados y un día no laborable con fines turísticos. La modificación reorganiza algunas fechas para evitar demoras bancarias y garantizar que los beneficiarios reciban sus haberes a tiempo.
Por qué hay un cambio en el calendario de pagos de ANSES de marzo 2026
El organismo decidió modificar el cronograma original porque el martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y es feriado inamovible. A su vez, se tomó la decisión de tomar al lunes 23 como día no laborable con fines turísticos, por lo que también fue clave para el cambio.
Para evitar interrupciones en las acreditaciones y sobrecarga en los bancos, se resolvió adelantar algunas fechas de cobro. La medida altera el esquema que había sido establecido previamente en la Resolución 349/2025, que fija el calendario anual de pagos. Con este ajuste, el organismo busca garantizar que las prestaciones se depositen antes del receso administrativo.
ANSES: cuándo cobro en marzo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
DNI 0: 9 de marzo
DNI 1: 10 de marzo
DNI 2: 11 de marzo
DNI 3: 12 de marzo
DNI 4: 13 de marzo
DNI 5: 16 de marzo
DNI 6: 17 de marzo
DNI 7: 18 de marzo
DNI 8: 19 de marzo
DNI 9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo