ANSES paga $346.800 a desempleados en marzo 2026: los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma y los montos actualizados del beneficio destinado a trabajadores que perdieron su empleo sin causa justificada.

El beneficio se calcula sobre el salario promedio previo al despido.
  • El tope máximo a cobrar en marzo por la prestación por Desempleo de ANSES será de $346.800.

  • El beneficio equivale al 75% del mejor salario promedio previo al despido.

  • Los pagos se realizan a mes vencido, es decir, corresponden a febrero.

  • El calendario arranca el 20 de marzo, según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en marzo de 2026 hasta $346.800 a trabajadores que acceden a la Prestación por Desempleo. Ese monto corresponde al límite máximo vigente para este mes y se liquida a período vencido, por lo que los haberes que se acreditan ahora corresponden a febrero.

El cronograma se organiza según la terminación del DNI.
Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El monto tiene topes definidos por el salario mínimo vigente.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo está dirigida a empleados en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa o cuyo contrato haya finalizado. No corresponde en casos de renuncia voluntaria. Para acceder, es necesario contar con aportes registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La cantidad de cuotas a percibir depende del tiempo trabajado y de los aportes realizados durante la relación laboral. El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación. Si se supera ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada jornada de demora.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES

El importe mensual equivale al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses anteriores al despido. Sin embargo, Anses fija límites mínimos y máximos vinculados al salario mínimo. En marzo de 2026, el piso será de $173.400 y el tope máximo alcanzará los $346.800.

Ningún beneficiario podrá cobrar por debajo o por encima de esos valores, más allá del cálculo individual. Durante el cobro del beneficio, los titulares pueden acceder a asignaciones familiares del SUAF, pero no pueden percibir la Asignación Universal por Hijo ni por Embarazo.

El trámite puede iniciarse online o con turno presencial.

Desempleo de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma oficial quedó organizado por terminación de DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Los pagos se acreditan en la cuenta declarada por el titular y pueden consultarse a través de Mi Anses.

