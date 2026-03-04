4 de marzo de 2026 Inicio
Adiós al bono de $70.000 de ANSES: se confirmó quiénes son los jubilados que no lo cobran en marzo 2026

El refuerzo se mantiene con nuevos límites de ingreso. El cronograma ya está definido según terminación del documento.

El organismo estableció un nuevo límite que deja fuera a un grupo de beneficiarios.

  • En marzo se actualizan los haberes previsionales de ANSES con un incremento del 2,88% según la fórmula de movilidad.

  • El refuerzo de $70.000 se mantiene, pero solo para quienes no superen el nuevo tope fijado por el organismo.

  • El límite de ingresos para acceder al adicional queda establecido en $439.600.

  • Quienes cobren por encima de ese monto dejarán de percibir el extra desde este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en marzo 2026 se aplicará una suba del 2,88% en jubilaciones y pensiones, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de desfase.

Jubilados y pensionados de ANSES pueden recibir el bono de $70.000.
Bono de $70.000 de ANSES: cuándo comienza el calendario de pagos de marzo 2026

Junto con el aumento, continuará el pago del refuerzo de $70.000 destinado a apuntalar los ingresos más bajos. Sin embargo, el organismo estableció un nuevo límite que deja fuera a un grupo de beneficiarios que hasta ahora sí lo cobraban.

La actualización del haber mínimo modifica también el piso y el tope para acceder al adicional, lo que impacta directamente en quiénes seguirán recibiéndolo y quiénes quedarán excluidos.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
Quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 de ANSES en marzo 2026

En marzo, la jubilación mínima asciende a $369.600,88. Quienes perciben ese monto cobrarán el bono completo de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $439.600.

Ese valor funciona como límite: ningún jubilado que reciba el refuerzo puede superar, sumando haber y adicional, los $439.600.

El esquema opera de la siguiente manera:

  • Quienes cobran la mínima reciben el bono completo de $70.000.

  • Quienes perciben más que la mínima pero menos de $439.600 obtienen un monto proporcional, equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar ese tope.

  • Quienes superan los $439.600 no acceden al bono y solo cobran el haber con el incremento del 2,88%.

De esta forma, los jubilados cuyos ingresos queden por encima del límite fijado dejarán de recibir el adicional a partir de marzo, aun cuando lo hayan percibido en meses anteriores.

Jubilados ANSES
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El calendario de pagos para marzo ya fue definido y se organiza según la terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo.

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo.

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo.

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo.

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo.

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo.

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo.

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo.

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo.

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de marzo.

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de marzo.

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de marzo.

  • DNI terminados en 6 y 7: 30 de marzo.

  • DNI terminados en 8 y 9: 31 de marzo.

