Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en marzo de 2026 las familias con tres hijos o más cobrarán $108.062 por la Tarjeta Alimentar . Este monto se deposita automáticamente junto con la prestación principal que percibe cada titular, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE).

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en marzo 2026

La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, personas que perciben la AUE desde el tercer mes de gestación y titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos . También pueden recibir el beneficio quienes tengan hijos con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad. El objetivo del programa es reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria.

En marzo de 2026, la Prestación Alimentar mantiene los mismos valores de meses anteriores, ya que su actualización no depende de la movilidad de las asignaciones.

$108.062 para familias con tres hijos o más .

$52.250 para familias con un hijo o titulares de AUE.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

La Tarjeta Alimentar se paga en la misma fecha que la prestación principal que cobra el titular. Por eso, el cronograma depende del beneficio que tenga cada persona.

Pensión no Contributiva

Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos cobran según el siguiente calendario:

09/03/2026: DNI terminados en 0 y 1.

10/03/2026: DNI terminados en 2 y 3.

11/03/2026: DNI terminados en 4 y 5.

12/03/2026: DNI terminados en 6 y 7.

13/03/2026: DNI terminados en 8 y 9.

Asignación Universal por Hijo

El cronograma de la AUH comienza el 9 de marzo de 2026:

09/03/2026: DNI terminados en 0.

10/03/2026: DNI terminados en 1.

11/03/2026: DNI terminados en 2.

12/03/2026: DNI terminados en 3.

13/03/2026: DNI terminados en 4.

16/03/2026: DNI terminados en 5.

17/03/2026: DNI terminados en 6.

18/03/2026: DNI terminados en 7.

19/03/2026: DNI terminados en 8.

20/03/2026: DNI terminados en 9.

Asignación Universal por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo cobran en las siguientes fechas: