Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en marzo de 2026 las familias contres hijos o más cobrarán $108.062 por la Tarjeta Alimentar. Este monto se deposita automáticamente junto con la prestación principal que percibe cada titular, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE).
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, personas que perciben la AUE desde el tercer mes de gestación y titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos. También pueden recibir el beneficio quienes tengan hijos con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad. El objetivo del programa es reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en marzo 2026
En marzo de 2026, la Prestación Alimentar mantiene los mismos valores de meses anteriores, ya que su actualización no depende de la movilidad de las asignaciones.
Los montos vigentes son:
$52.250 para familias con un hijo o titulares de AUE.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Este dinero se acredita de forma automática en la cuenta donde el beneficiario recibe su prestación principal.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026
La Tarjeta Alimentar se paga en la misma fecha que la prestación principal que cobra el titular. Por eso, el cronograma depende del beneficio que tenga cada persona.
Pensión no Contributiva
Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos cobran según el siguiente calendario:
09/03/2026: DNI terminados en 0 y 1.
10/03/2026: DNI terminados en 2 y 3.
11/03/2026: DNI terminados en 4 y 5.
12/03/2026: DNI terminados en 6 y 7.
13/03/2026: DNI terminados en 8 y 9.
Asignación Universal por Hijo
El cronograma de la AUH comienza el 9 de marzo de 2026:
09/03/2026: DNI terminados en 0.
10/03/2026: DNI terminados en 1.
11/03/2026: DNI terminados en 2.
12/03/2026: DNI terminados en 3.
13/03/2026: DNI terminados en 4.
16/03/2026: DNI terminados en 5.
17/03/2026: DNI terminados en 6.
18/03/2026: DNI terminados en 7.
19/03/2026: DNI terminados en 8.
20/03/2026: DNI terminados en 9.
Asignación Universal por Embarazo
Las titulares de la Asignación por Embarazo cobran en las siguientes fechas: