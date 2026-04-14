14 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei cuestionó al círculo rojo y consideró que "aceptar más inflación" para crecer "es una basura"

El Presidente le adjudicó a los empresarios argentinos la hipótesis de que para crecer se necesita inflación y la calificó de "inmunda, repugnante". "El camino de la inflación no lleva a ningún lado más que al infierno", sostuvo.

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Javier Milei en AmCham 2026.

Javier Milei en AmCham 2026.

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El presidente Javier Milei volvió a desestimar los pedidos de los empresarios argentinos y cuestionó la hipótesis de que, para que la economía crezca, "hay que aceptar más inflación". "Me parece una basura, esa hipótesis me parece inmunda, repugnante", sentenció el mandatario, tajante, en la AmCham 2026.

Javier Milei cerró AmCham Summit 2026. 
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"El círculo rojo, los periodistas y los 'econochantas' plantean un falso dilema", afirmó Milei este martes en el evento anual organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, y aseguró: "La teoría económica me acompaña y la evidencia empírica dice que tengo razón".

Milei insistió con que aceptar la inflación para crecer es el esquema que se aplicó en el país "desde 1935 en adelante" y deslizó: "Si generar inflación generara crecimiento, Argentina tendría que ser potencia mundial, y cuando llegamos al poder Argentina iba camino a convertirse en Cuba con escala en Venezuela".

Embed - Discurso del Presidente Milei en el AmCham Summit 2026

"Es obvio a los ojos de cualquier observador semirazonable. A nadie se le ocurriría creer que el camino de la inflación lleva a algún lado; no lleva a ningún lado más que al infierno", reiteró el anarcocapitalista tras criticar a los "economistas profesionales" escuchados por el empresariado y los medios.

El jefe de Estado defendió el ajuste en los gastos públicos y prometió: "La motosierra no se detiene". "La evidencia empírica dice que tenemos que mantener el equilibrio fiscal y seguir apretando con eso", concluyó.

La inflación de marzo fue de 3,4% y mantuvo la tendencia al alza

La conferencia de Milei tuvo lugar después de que se conociera el número de inflación de marzo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mes aumentó 3,4%. El Gobierno había anticipado que estaría por encima del 3%. En enero y febrero la inflación fue de 2,9% y no baja desde junio de 2025.

La inflación acumulada de este año ya alcanzó el 9,4%, mientras que la variación interanual fue de 32,6%. En marzo de 2025, la inflación mensual había sido de 3,7% respecto a febrero de ese año. Desde septiembre de 2025 que la variación interanual se mantiene estable, pese a empezar el año con una tendencia a la baja.

El Presidente argumentó que la tendencia al alza se debe al "ataque destituyente de la política" en el último año electoral y a efectos estacionales que se corregirán con el pasar del tiempo. "Lo único que hay que hacer es tener paciencia, no hay que desesperarse y tomar malas decisiones", pidió.

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