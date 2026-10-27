Tras el balotaje en Brasil, el Banco Central completó dos jornadas sin comprar divisas por primera vez en 2026

La pausa llegó tras una racha de 19 ruedas con saldo positivo, aunque el incremento de los activos externos obedeció a factores distintos de las operaciones del organismo. En tanto, la cotización mayorista del dólar retrocedió hasta $1.538, mientras las reservas brutas treparon a u$s50.580 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró este martes su segunda rueda consecutiva sin comprar divisas en el mercado oficial, un hecho inédito en 2026, mientras el dólar mayorista bajó a $1.538 y las reservas brutas aumentaron a u$s50.580 millones pese a que no hubo intervención cambiaria.

La interrupción comenzó el lunes, en medio de la tensión regional que siguió al balotaje en Brasil y la depreciación del real. Este martes, la moneda brasileña recuperó parte del terreno perdido y el dólar estadounidense bajó 1,1% en ese mercado, hasta 5,35 reales por unidad en Brasil.

Entre el 2 de enero y el lunes 26 de octubre, el Central había comprado moneda extranjera en 194 de las 199 ruedas operadas, de acuerdo con el registro publicado, y las cinco jornadas restantes cerraron con saldo neutro, sin ventas netas por parte de la autoridad monetaria.

Durante este martes, la moneda brasileña recuperó valor y el dólar estadounidense bajó 1,1% en ese mercado, hasta 5,35 reales por unidad en Brasil.

El retroceso de la cotización mayorista interrumpió una seguidilla de siete subas y dejó al tipo de cambio de referencia del BCRA, calculado bajo la Comunicación "A" 3500, en $1.538,7410 este martes. En la plaza minorista, el dólar terminó a $1.559,94 para la venta y $1.506,87 para la compra.

La divisa mayorista quedó a $409,79 del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.947,79, una distancia equivalente al 26,6%, mientras que el aumento diario de las reservas no supone compras oficiales, ya que el stock también varía por pagos, depósitos públicos y cambios en la valuación de activos.

El FMI acordó la tercera revisión y falta el aval para girar u$s900 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este martes que el equipo técnico y el Gobierno argentino alcanzaron un entendimiento sobre la tercera revisión del programa vigente. El acuerdo abre el camino para un desembolso cercano a u$s900 millones, aunque el giro todavía debe recibir la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo.

El organismo subrayó que el programa de la administración de Javier Milei se apoya en "las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado", que, según el comunicado, sostienen la desinflación y mejoran la posición externa del país, con una acumulación de reservas superior a los compromisos pactados.

El presidente argentino, Javier Milei, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y Luis Caputo, ministro de Economía. Web

El entendimiento se concretó después de la visita de una misión técnica al país en septiembre y de reuniones con funcionarios nacionales. Para el Gobierno, la autorización final del Directorio será el paso que falta para cobrar los fondos previstos en el programa de 48 meses, acordado bajo el Servicio Ampliado del FMI en 2025.