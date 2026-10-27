La China Ansa furiosa contra Nora Colosimo por el escandaloso rumor de infidelidad: "Me cagó la tarde"

La periodista rompió el silencio tras el enigmático que publicó la mamá de Wanda Nara y desmintió los rumores de romance con un compañero de MasterChef. Además, reveló cómo la afectó la polémica y apuntó contra la nueva angelita de LAM.

La China Ansa salió con los tapones de punta contra Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, luego de que publicara un enigmático en sus redes sociales en el que la vinculó sentimentalmente con Pablo Migliore.

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“Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo?” , comenzó molesta frente a la cámara de SQP. En ese sentido contó que se enteró el sábado por la tarde, mientras estaba con su familia: “Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”.

Asimismo, la periodista desmintió la versión y explicó que lo que más le molestó fue la panelista, nunca la contactó para chequear la información antes de subirla a la red. “Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. Ese es el laburo que le faltó hacer”, cuestionó la China Ansa. “ Ella se levantó y dijo: '¿A quién le puedo cagar la vida hoy?' Es una locura, no sé por qué”, aseveró.

Frente a la consulta del Cronista sobre si Wanda Nara puede haber estado involucrada, Ansa explicó: “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno” . Y agregó: “Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”.

A modo de cierre, la China aseguró que la publicación de Nora le trajo problemas. Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas", concluyó.

Pablo Migliore y La China Ansa con su marido.

Qué dijo Nora Nara: la historia que desató el escándalo

Con una placa negra y decidida a encender la polémica, la nueva angelita de LAM publicó una historia en la que contó un enigmático al mejor estilo Yanina Latorre. “Ayer salieron los participantes cocineros de joda. Pidieron que no fueran los esposos, novios, etc. Parece que hay dos parejas, pero uno es casado. Dicen que el deportista con la asiática recientemente mamá…”, escribió en una historia de Instagram que borró a los pocos minutos.

Nora Colosimo vía Instagram.

Aunque no mencionó nombres, las pistas fueron suficientes para que todos apuntaran a la China Ansa y Pablo Migliore, compañeros de MasterChef Celebrity. La publicación no tardó en generar repercusiones y terminó desatando un escándalo que obligó a los involucrados a salir a dar explicaciones.

Lejos de quedar fuera de la polémica, Nora fue consultada en LAM sobre el origen de aquella información y explicó que todo había comenzado con un mensaje que recibió mientras estaba en su casa. Además, aseguró que había chequeado los datos antes de compartirlos con sus seguidores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su explicación sobre por qué decidió eliminar la publicación. Según contó, una de las personas involucradas se comunicó con ella para pedirle que borrara la historia y reconoció que hubo llantos de por medio.