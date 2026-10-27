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El drama familiar que golpea a Thiago Medina y por el que piden una cadena de oración

La hermana del influencer recurrió a sus redes sociales para dar a conocer el delicado estado de salud de un familiar cercano y pidió una cadena de oración: “Oremos por el cáncer”.

La familia de Thiago Medina atraviesa un momento dificil: piden cadena de oración
La familia de Thiago Medina atraviesa un momento dificil: piden cadena de oración

La familia de Thiago Medina atraviesa un nuevo y delicado momento, esta vez por un familiar muy cercano al exparticipante de Gran Hermano. La noticia fue dada a conocer por Camilota, la hermana del influencer, quien contó que uno de sus sobrinos enfrenta una grave enfermedad y pidió una cadena de oración para acompañarlo en este difícil momento.

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Se trata de Brandon Yahir Pereira, un adolescente de tan solo 13 años que se encuentra internado en un hospital de La Plata. Según trascendió, al joven le detectaron un tumor maligno en uno de sus pulmones, por lo que deberá comenzar un tratamiento de quimioterapia.

Después del grave accidente en moto que sufrió Thiago, y que lo dejó al borde de la muerte, su familia encontró en la fe una manera de atravesar los momentos más difíciles. Ahora, frente a este nueva mala noticia, Camilota volvió a recurrir a sus seguidores para pedirles que acompañen a su sobrino con sus oraciones.

Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados. Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros”, expresó la influencer, dejando en claro que, pese a la angustia que atraviesa la familia, mantiene la esperanza en la recuperación del adolescente.

En ese contexto, la ex Cuestión de Peso, le dedicó unas palabras a su sobrino: "Oremos por mi sobrino. Oremos por todos los que están luchando por una enfermedad. Oremos por el cáncer".

Camilota vía Instagram

Camilota vía Instagram

La familia por su parte, compartió un breve texto que fue compartido por influencer y otros usuarios. "Señor Jesús. Te pido de todo corazón por la vida de Brandon Pereira. Poné tus manos sanadoras sobre él, dale fuerzas para seguir luchando contra este tumor y regalale un milagro. No lo sueltes nunca de tu mano, mi Dios. Dale fuerzas a toda nuestra familia para seguir adelante con fe y esperanza".

Thiago Medina se dislocó el brazo y lo compartió en sus redes

Thiago Medina, volvió a sufrir un accidente y lo compartió en sus redes sociales. La última vez había sido con su moto y, en este caso, fue mientras entrenaba boxeo.

El influencer había comenzado a practicar la disciplina con la intención de fortalecer su cuerpo. Pero durante un entrenamiento de sparring realizó un movimiento incorrecto y se lesionó. Esto hizo que se enciendan las alarmas.

Thiago Medina vía Instagram

Thiago Medina vía Instagram

“A veces el deporte te pone a prueba de la manera menos esperada. Empecé haciendo sparring y terminé con el hombro fuera de lugar”, contó en su publicación de Instagram.

Medina intentó buscar tranquilidad a sus seguidores y aseguró que no es grave y que son “cosas que pasan”. Y escribió: “Las ganas de seguir creciendo siguen intactas. Esto también es parte del camino. Está todo más que bien, no es nada de riesgo”.

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