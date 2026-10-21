Crisis en una metalúrgica de Lanús: los trabajadores no cobran desde julio

La histórica fábrica metalúrgica Vaspia, en Lanús, atraviesa sus horas más críticas. Tras meses de cobros irregulares y un paulatino abandono patronal, la empresa notificó el envío de telegramas de despido para sus 51 operarios , sin indemnización y con salarios adeudados desde el mes de julio, además del medio aguinaldo.

La crisis de la fábrica, dedicada a la elaboración de barras de bronce para grifería y válvulas para garrafas de 10 kilos , se agudizó tras perder licitaciones clave con firmas como YPF, que pasó a importar los insumos desde China. A esto se le suma un pasivo financiero acumulado por los antiguos dueños, que incluye una deuda de luz superior a los 80 millones de pesos, lo que derivó en el corte del suministro eléctrico necesario para encender los hornos.

Jorge, operario con 22 años de trayectoria en la empresa, relató el impacto de los despidos y la falta de pagos: "Nos comunicaron que van a empezar a mandar los telegramas de despido, sin pagarnos indemnización y sin pagarnos lo que nos están adeudando a partir del mes de julio. A nosotros nos deben desde julio hasta el día de hoy, y el SAC también. Supuestamente en una escribanía se entregarían los papeles para que nosotros podamos organizar una cooperativa".

"La ilusión nuestra es que podamos armar la cooperativa y la podamos poner en marcha. Pedirle una mano a la provincia de Buenos Aires y a la municipalidad de Lanús; queremos que nos acompañen. Somos un grupo de trabajadores que lo único que queremos es trabajar y seguir produciendo, no queremos nada más que eso para sostener a nuestras familias", lamentó en diálogo con C5N.

Por su parte, Luis, matricero y oficial múltiple con 28 años en el establecimiento, visibilizó las urgencias sociales que atraviesan los empleados: "Nos dejaron en la calle sin nada, sin un peso y sin ayuda de nadie. En mi caso particular, tengo un nene con una discapacidad que se quedó sin terapia porque no tengo obra social. Tengo 50 años y me cuesta conseguir trabajo; la edad no me ayuda. Entré muy chico acá y de un día para otro la fábrica está vacía. Tenemos la maquinaria y el conocimiento, pero si nadie nos da una mano con la materia prima, va a ser muy difícil".

Nueva razón social y organización solidaria

Frente a las deudas millonarias que deja la administración saliente, los operarios aclararon que el proyecto cooperativo comenzará desde cero para no asumir pasivos ajenos: "La deuda de Vaspia. Nosotros armaríamos una cooperativa con otro nombre y tendríamos que empezar de cero. Decidimos que se va a llamar 'Primero de Octubre', porque fue el día que hicimos la asamblea para decidir todo esto", explicó Jorge.

Para mitigar la falta de ingresos durante la transición, la nómina de trabajadores prevé solicitar al municipio un espacio físico para realizar una peña solidaria, convocando a la comunidad y a artistas locales para recaudar fondos de emergencia mientras gestionan la reconexión de los servicios y la llegada de capital de trabajo.