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Horóscopo de hoy, miércoles 28 de octubre

Conoce lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 28 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Mercurio retrógrado comenzará en Escorpio el 24 de octubre de 2026 y pondrá el foco en la comunicación y los vínculos.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy tu energía está a full, ideal para encarar el trabajo con garra. En salud, cuidá los extremos y no te quemes la cabeza. En cuanto a tus finanzas, hoy hay chances de mejorar. En el amor, cuidado con los choques: mejor bajar un cambio.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Se vienen reconocimientos en lo laboral, ¡aplausos para vos! La salud acompaña bastante bien, mantené la rutina. En dinero, no te excedas: hay que cuidar gastos. En el amor, la jornada se siente tranquila, sin grandes giros.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El estrés te puede jugar una mala pasada, buscá calma y respiración. En lo económico, todo se mantiene en equilibrio. El amor anda en un punto medio, sin dramas pero sin fuegos artificiales. En el trabajo, cumplís, aunque sin brillar demasiado

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La indecisión no te ayuda, animate a tomar postura. Salud bastante bien, tu intuición te guía. En tu economía, mejor no arriesgar demasiado. En el amor, podés sentirte algo distante: tratá de conectar más.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Día redondo con triunfos, contactos y hasta posibles ganancias. Salud impecable, energía al 100%. El bolsillo sonríe con buenas noticias. En el amor, todo fluye con pasión y alegría. ¡Aprovechá que los astros te miman!

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Las tensiones y rumores pueden bajonearte, no te enganches. La salud estará delicada, hoy cuidá tu cuerpo y tu mente. En dinero, todo se mantiene estable. En el amor, mejor no forzar nada: paciencia y claridad.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy toca poner diplomacia y no cerrarse. Salud firme, te sentís bien. En cuanto al dinero, no es el mejor día para gastar de más. El amor se muestra algo frío, pero podés remontarlo con actitud. En el trabajo, paciencia: no todo sale como querés.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tu intensidad puede jugarte en contra, bajá la violencia interna. Salud floja, cuidá tu energía. En dinero, hay estabilidad moderada. El amor se siente trabado, mejor no presionar. En el trabajo, cumplís, pero sin grandes avances.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Ganancias rápidas pueden aparecer, pero ojo con discusiones familiares. Salud aceptable, aunque no descuides el descanso. En dinero, buenas perspectivas. El amor anda complicado, con roces y malentendidos. En el trabajo, mejor esperar.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La ansiedad no suma: frená y pensá antes de actuar. En la salud, buscá calma para bajar la ansiedad. En finanzas, prudencia absoluta. El amor está bajo, no fuerces nada. En el trabajo, cumplís, pero no es día para decisiones clave.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tu espíritu aventurero te empuja a probar cosas nuevas. Salud bien, con energía. En dinero, no es momento de grandes gastos. El amor se siente tibio, sin grandes emociones. En el trabajo, falta disciplina: organizate mejor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Se abren puertas para proyectos nuevos, ¡dale con confianza! Salud firme, con buena vibra. En economía, todo fluye con estabilidad. El amor acompaña con ternura y conexión. En el trabajo, reconocimiento y prestigio: brillás con tu aporte.

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