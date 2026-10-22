El Banco Central aceleró las compras y sumó más de u$s200 millones en la semana, pero cayeron las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró su ritmo de compras en el mercado de cambios al adquirir u$s61 millones en la rueda del jueves, superando los u$s46 millones absorbidos en la jornada previa. Con esta intervención, la autoridad monetaria extendió su racha compradora a 18 jornadas consecutivas y acumuló un saldo favorable de u$s228 millones en la semana. La mejora en la captación de divisas coincidió con una mayor participación oficial sobre el volumen operado en contado (u$s542,7 millones), donde el Central absorbió el 11% del total disponible. De esta manera, las compras acumuladas en lo que va de octubre alcanzaron los u$s1.210 millones.
Esta dinámica compradora ubicó el promedio diario de absorción en octubre en u$s81 millones, cifra que cuadruplica los u$s22 millones diarios registrados en septiembre y supera ampliamente el promedio de u$s38 millones alcanzado en agosto. Asimismo, el resultado positivo de la rueda permitió elevar las adquisiciones acumuladas a lo largo de 2026 hasta los u$s15.778 millones, consolidando una marcada recuperación en el ritmo de intervención oficial en comparación con los meses previos.
A pesar del balance positivo en el mercado de cambios, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s59 millones y cerraron en u$s50.166 millones. La caída del stock bruto se produjo aun cuando el contexto internacional resultó favorable para la valuación de los activos de la entidad: el oro subió un 0,06% (aportando cerca de u$s100 millones) y el índice dólar retrocedió un 0,15%, acompañado por la apreciación del yen (0,80%), el yuan y la libra esterlina, frente a una leve baja del euro (-0,12%).
En la plaza cambiaria, la demanda de cobertura continuó ejerciendo presión sobre la cotización del dólar mayorista, que encadenó su quinta suba consecutiva y cerró en $1.528 (+0,13%), tras tocar un techo intradiario de $1.530. La divisa oficial acumula un alza de $10 en la semana. Por su parte, los tipos de cambio financieros mostraron comportamientos alcistas: el dólar MEP avanzó un 0,60% hasta $1.557,45, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) escaló un 1,77% a $1.665,48, ampliando la brecha de canje al 6,94%. En contraste, el dólar blue se mantuvo estable en $1.565, fijando su brecha en 2,42% respecto al mayorista.