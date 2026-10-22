El Banco Central aceleró las compras y sumó más de u$s200 millones en la semana, pero cayeron las reservas La autoridad monetaria adquirió u$s61 millones en la rueda de este jueves y elevó el saldo positivo de octubre a u$s1.210 millones. Sin embargo, las reservas brutas retrocedieron hasta los u$s50.166 millones en medio de la constante presión sobre el dólar mayorista. Por Agregar C5N en









La autoridad monetaria que preside Bausili encadenó 18 jornadas con saldo positivo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró su ritmo de compras en el mercado de cambios al adquirir u$s61 millones en la rueda del jueves, superando los u$s46 millones absorbidos en la jornada previa. Con esta intervención, la autoridad monetaria extendió su racha compradora a 18 jornadas consecutivas y acumuló un saldo favorable de u$s228 millones en la semana. La mejora en la captación de divisas coincidió con una mayor participación oficial sobre el volumen operado en contado (u$s542,7 millones), donde el Central absorbió el 11% del total disponible. De esta manera, las compras acumuladas en lo que va de octubre alcanzaron los u$s1.210 millones.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a#ReservasBCRA pic.twitter.com/NaAP1aTS2j — BCRA (@BancoCentral_AR) October 22, 2026 Esta dinámica compradora ubicó el promedio diario de absorción en octubre en u$s81 millones, cifra que cuadruplica los u$s22 millones diarios registrados en septiembre y supera ampliamente el promedio de u$s38 millones alcanzado en agosto. Asimismo, el resultado positivo de la rueda permitió elevar las adquisiciones acumuladas a lo largo de 2026 hasta los u$s15.778 millones, consolidando una marcada recuperación en el ritmo de intervención oficial en comparación con los meses previos.

A pesar del balance positivo en el mercado de cambios, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s59 millones y cerraron en u$s50.166 millones. La caída del stock bruto se produjo aun cuando el contexto internacional resultó favorable para la valuación de los activos de la entidad: el oro subió un 0,06% (aportando cerca de u$s100 millones) y el índice dólar retrocedió un 0,15%, acompañado por la apreciación del yen (0,80%), el yuan y la libra esterlina, frente a una leve baja del euro (-0,12%).

En la plaza cambiaria, la demanda de cobertura continuó ejerciendo presión sobre la cotización del dólar mayorista, que encadenó su quinta suba consecutiva y cerró en $1.528 (+0,13%), tras tocar un techo intradiario de $1.530. La divisa oficial acumula un alza de $10 en la semana. Por su parte, los tipos de cambio financieros mostraron comportamientos alcistas: el dólar MEP avanzó un 0,60% hasta $1.557,45, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) escaló un 1,77% a $1.665,48, ampliando la brecha de canje al 6,94%. En contraste, el dólar blue se mantuvo estable en $1.565, fijando su brecha en 2,42% respecto al mayorista.