Se supo qué hizo Luck Ra al mismo tiempo que La Joaqui festejaba su cumpleaños con Tiago PZK

Luck Ra fue uno de los invitados a la preescucha del nuevo álbum de Lit Killah , donde acompañó a su amigo en un momento importante de su carrera musical. La reunión entre los principales referentes de la escena urbana se transformó en uno de los sucesos más comentados de la farándula. El artista cordobés se mostró sonriente y distendido durante el encuentro, rodeado de colegas del ambiente , y dejó ver su alegría por el gran presente profesional que atraviesa el intérprete.

Dicho evento tuvo lugar en una jornada muy especial para todo el grupo de músicos, la cual también estuvo marcada por el cumpleaños número 32 de La Joaqui . Para festejar esta fecha tan significativa, el cantante Tiago PZK le organizó una fiesta sorpresa a su pareja en un evento paralelo . Aquella reunión privada congregó al entorno más íntimo de los enamorados, combinando ritmos en vivo, mucha camaradería y un emotivo festejo que se extendió durante varias horas.

La presencia del cantante en la audición privada reflejó el fuerte vínculo afectivo que mantiene desde hace años con el referente del trap. El cordobés no dudó en dar el presente para escuchar de primera mano las flamantes canciones del repertorio de su compañero. El encuentro representó una oportunidad ideal para compartir la fascinación por esta renovada etapa profesional y celebrar la llegada del esperado proyecto discográfico junto a otras figuras del medio.

Mientras el autor de diversos éxitos de la música urbana ultima los detalles para presentar formalmente su obra ante sus fanáticos , el referente del cuarteto sigue disfrutando de salidas con sus seres queridos. De esta forma, los artistas contemporáneos vivieron un día repleto de emociones compartidas por duplicado dentro de su círculo. La fecha combinó las novedades del ambiente discográfico con las celebraciones personales de sus integrantes más representativos.

Por su parte, el encuentro íntimo consolidó la gran unión que impera entre los referentes de la música actual argentina, quienes suelen apoyarse de forma constante en cada proyecto profesional. La coincidencia de ambos eventos demostró cómo las figuras del momento logran equilibrar sus agendas profesionales con los momentos de distensión entre amigos . El público y las redes sociales celebraron el gran clima de compañerismo que une a los ídolos de la juventud.

La madre de Tiago PZK destrozó a Luck Ra

Tiago PZK y La Joaqui pasan por un gran momento de pareja y así lo demuestran desde hace tiempo desde las redes sociales. En las últimas horas, la cantante compartió imágenes del festejo que le preparó su novio por el cumpleaños acompañado de un romántico mensaje. “Feliz cumpleaños mi reina te mereces todo esto y más”, indicó el cantante enamorado, a lo que la artista respondió de manera afectuosa para cerrar una jornada inolvidable junto a sus seres queridos.

Lo cierto es que en las últimas horas quien rompió el silencio desde las redes sociales fue Griselda Lezcano, madre de Tiago PZK, quien dejó en claro su postura en favor de la relación de su hijo con La Joaqui y fulminó a Luck Ra, ex de la cantante, en un posteo que después borró. La mujer sorprendió a los usuarios al lanzar un misil teledirigido hacia la expareja de la marplatense. “El que se la queda pierde. Esa es la frase famosa del famoso fracasado”, fue la tremenda frase que publicó vía Instagram contra el músico cordobés.

Pese a haber eliminado esa historia inicial tras la repercusión alcanzada en los portales de espectáculos, la progenitora del intérprete continuó firme con sus descargos virtuales y cuestionó los ataques malintencionados. “Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo. Cuando se difunden mentiras, no solo se daña la imagen de una persona: también se lastima su tranquilidad, sus vínculos y su vida”, expresó la mujer al referirse al costo emocional de los falsos trascendidos que circulan en las plataformas digitales.

Finalmente, la madre del artista llamó a la reflexión de la audiencia antes de multiplicar opiniones infundadas y cerró su mensaje con un contundente respaldo a la pareja del momento. “Antes de compartir o juzgar, pensemos. Detrás de cada publicación hay personas, y la verdad importa. La justicia no debería construirse con rumores ni con acusaciones falsas”, sostuvo enfática. Para rematar, compartió una postal romántica de los novios y sentenció sin vueltas: "Que el mundo se vaya a la mier...!!".