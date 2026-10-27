27 de octubre de 2026 Inicio
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¿Dónde está Wally?: los memes estallaron por la presunta fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Usuarios brasileños compartieron chistes e imágenes inspiradas en la presunta huida del candidato de ultraderecha. Las publicaciones surgieron tras las versiones sobre su llegada a Florida, mientras las autoridades intentan confirmar si salió del país.

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Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales de Brasil en el balotaje ante el actual mandatario

Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales de Brasil en el balotaje ante el actual mandatario, Lula da Silva. 

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La posible salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, reportada este martes por medios brasileños tras su derrota electoral ante Lula da Silva, convirtió el paradero del senador en el centro de una ola de burlas en redes, donde usuarios publicaron montajes inspirados en ¿Dónde está Wally? y otras referencias de la cultura popular.

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Una de las imágenes que captó la atención de usuarios argentino retoma el conocido juego de libros en el que hay que encontrar a Wally entre una multitud. La versión brasileña que se viralizó reemplaza al personaje del gorro a rayas por una pregunta directa: "¿Dónde está Flávio?", con referencias políticas locales repartidas por la escena.

Flávio Bolsonaro en

Flávio Bolsonaro en "¿Dónde está Wally?".

El montaje incluye guiños que un lector local quizá no identifique de inmediato, como un barco llamado "Rachadinha Tour", en alusión a lo que en Argentina referiría al cobro de retornos, y un altar al "neumático sagrado", objeto asociado a las protestas bolsonaristas de 2022, y refuerza el chiste sobre la falta de pistas acerca de su paradero.

Otra pieza recupera el formato de "¿Dónde está Carmen Sandiego?", un juego y dibujo animado centrado en la búsqueda de una viajera escurridiza. En la adaptación, el senador aparece con sombrero y abrigo rojos frente a un globo terráqueo, bajo una consigna que invita a descifrar pistas sobre su ubicación.

"República Miliciana", dice el meme sobre el pasaporte de Flávio Bolsonaro.

También circuló un pasaporte ficticio con la foto del senador y una inscripción que sustituye el nombre oficial de Brasil por "República Miliciana", en alusión a las acusaciones que adversarios políticos dirigen contra la familia Bolsonaro por sus presuntos vínculos con milicias, una referencia que el montaje utiliza como parte de la sátira.

Las bromas también toman frases de la campaña y las convierten en remates sobre la ausencia del candidato. Una de las publicaciones modifica el lema "Dios, patria y familia" con el juego de palabras "Adiós, patria y familia", mientras otra cierra con el grito "¡Flávio, el fugitivo! ¡Atrapen al ladrón!".

"¿Dónde está Flávio Sandiego?", inspirado en un juego.

Qué se sabe de la presunta salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

La repercusión online creció mientras se difundían versiones de que el senador había salido de Brasil rumbo a Florida, pese a una orden judicial que le exigía entregar los pasaportes y le impedía viajar al exterior, en el marco de una investigación judicial en curso por presunto lavado de dinero.

El portal brasileño Metrópoles publicó que allegados al senador lo ubicaron en un vuelo hacia Florida junto con su esposa y sus hijas, mientras Reuters informó que dos fuentes confirmaron el viaje. El abogado mexicano Simón Levy también escribió en X que el dirigente del Partido Liberal había llegado a Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Sin embargo, la Policía Federal brasileña comenzó a revisar registros migratorios y vuelos para determinar si el senador dejó efectivamente el territorio nacional, mientras las autoridades argentinas dijeron que no contaban con constancia de su ingreso, por lo que el relato sobre la ruta y el momento de su salida mantuvo puntos sin aclarar.

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