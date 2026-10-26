27 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró el 26 de octubre

El oficial operó a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta tras una semana al alza.

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    El dólar oficial viene de una semana al alza.

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    El dólar oficial atraviesa octubre sin sobresaltos.
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    Sin embargo, el movimiento del tipo de cambio mayorista continúa siendo moderado frente a la evolución de la inflación, en un escenario en el que el mercado mantiene la atención sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas y las alternativas de financiamiento del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

    Con el riesgo país por encima de los 700 puntos básicos, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió el programa económico del Gobierno en la tercera Cumbre Aseguradora Argentina, adjudicó la escalada del dato que mide el J.P. Morgan "100% a la crisis internacional" y consideró que el país fue "castigado demás" por los mercados.

    "Hoy hay un ruido en el mercado de que va a haber volatilidad el año que viene. Olvídense de la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés del año que viene. El momento para invertir es ahora", insistió el funcionario que responde al ministro de Economía, Luis Caputo.

    El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.500.

    El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.500.

    Dólar Banco Nación hoy

    La divisa estadounidense cerró a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.

    Dólar blue hoy

    El dólar blue operó a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta.

    Dólar mayorista hoy

    El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.541.

    Dólar Tarjeta / Turista hoy

    El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.028.

    Dólares financieros hoy

    El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.682,65, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.574,40.

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    El dólar cotiza sin cambios.

    Tras un arranque de semana al alza, el dólar operó sin cambios

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