Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró el 26 de octubre

El dólar oficial viene de una semana al alza. Pexels

El dólar oficial minorista subió $10 y cerró este lunes a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación, tras la victoria de Lula Da Silva en Brasil, y luego de una semana que terminó con un alza de $15 y llegó a su máximo histórico, mientras que el mayorista alcanzó su mayor valor nominal.

Sin embargo, el movimiento del tipo de cambio mayorista continúa siendo moderado frente a la evolución de la inflación, en un escenario en el que el mercado mantiene la atención sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas y las alternativas de financiamiento del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Con el riesgo país por encima de los 700 puntos básicos, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió el programa económico del Gobierno en la tercera Cumbre Aseguradora Argentina, adjudicó la escalada del dato que mide el J.P. Morgan "100% a la crisis internacional" y consideró que el país fue "castigado demás" por los mercados.

"Hoy hay un ruido en el mercado de que va a haber volatilidad el año que viene. Olvídense de la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés del año que viene. El momento para invertir es ahora", insistió el funcionario que responde al ministro de Economía, Luis Caputo.

El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.500. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cerró a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.