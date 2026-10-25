Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de octubre

El dólar oficial atraviesa octubre sin sobresaltos. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen las cifras del viernes, en una semana en la que el valor se mantuvo estable, mientras que el mayorista alcanzó su mayor valor nominal.

Sin embargo, el movimiento del tipo de cambio mayorista continúa siendo moderado frente a la evolución de la inflación, en un escenario en el que el mercado mantiene la atención sobre la capacidad del Banco Central (BCRA) para acumular reservas y las alternativas de financiamiento del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Con el riesgo país por encima de los 700 puntos básicos, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió el programa económico del Gobierno en la tercera Cumbre Aseguradora Argentina, adjudicó la escalada del dato que mide el J.P. Morgan "100% a la crisis internacional" y consideró que el país fue "castigado demás" por los mercados.

"Hoy hay un ruido en el mercado de que va a haber volatilidad el año que viene. Olvídense de la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés del año que viene. El momento para invertir es ahora", insistió el funcionario que responde al ministro de Economía, Luis Caputo.

El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.500. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta en el Banco Nación.