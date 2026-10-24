El Banco Nación colocó el 100% de los fondos de ANSES y otorgó más de 210 créditos hipotecarios UVA La entidad agotó los $32.000 millones de la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con préstamos de $147 millones en promedio para primera vivienda. Además, sumó otros $40.000 millones en la segunda compulsa para la línea +Hogares. Por Agregar C5N en









Banco de la Nación Argentina, Casa Central y Sucursal Plaza de Mayo.

El Banco Nación Argentina (BNA) completó la colocación de la totalidad de los $32.000 millones que se le habían adjudicado en la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Dichos recursos, que representaron el 16% del cupo total de $200.000 millones licitado por el Gobierno nacional entre entidades financieras, se destinaron a depósitos a plazo fijo ajustables por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) para financiar préstamos para la vivienda.

A través de este financiamiento, el banco público otorgó más de 210 créditos hipotecarios destinados a la adquisición de la primera vivienda. Según datos oficiales del BNA, cada operación tuvo un monto promedio de $147 millones (equivalente a unos u$s95.000 al tipo de cambio oficial). El alcance geográfico de los préstamos abarcó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos.

El banco público otorgó más de 210 créditos hipotecarios destinados a la adquisición de la primera vivienda. Tras completar la primera colocación, el Banco Nación participó de la segunda licitación del programa oficial y logró adjudicarse una nueva partida por $40.000 millones. Con este segundo tramo, la masa de recursos provenientes del FGS administrado por la ANSES orientada a la línea hipotecaria del banco alcanzó un total acumulado de $72.000 millones.

El esquema impulsado por el Gobierno proyecta inyectar hasta $2 billones al mercado inmobiliario mediante un total de 10 licitaciones de $200.000 millones cada una. Mediante la colocación de plazos fijos UVA del FGS en los bancos participantes, la medida busca aportar liquidez de largo plazo para respaldar créditos hipotecarios a 20 o 25 años, estimando beneficiar a entre 17.000 y 18.000 familias en todo el país.