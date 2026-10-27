27 de octubre de 2026 Inicio
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El empleo formal acumula 14 meses de caída y el salario mínimo tocó un piso histórico

Un informe de la UBA-Conicet reveló la pérdida de 155.000 puestos de trabajo en un año. Además, el haber mínimo sufrió un desplome del 40,8% real desde fines de 2023 y retrocedió a niveles inferiores a los registrados durante la crisis de 2001.

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El salario mínimo se ubicó en su nivel más bajo en dos décadas.

El salario mínimo se ubicó en su nivel más bajo en dos décadas.

El mercado de trabajo formal en la Argentina registró en julio su decimocuarto mes consecutivo de contracción, mientras el salario mínimo se ubicó en su nivel más bajo en dos décadas, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet.

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El estudio detalló que la ocupación asalariada registrada disminuyó 1,5% interanual en el séptimo mes del año, lo que representó un recorte de 155.000 puestos de trabajo. En comparación con noviembre de 2023, la retracción alcanzó el 3,6% y afectó a un total de 370.000 trabajadores.

La mayor parte del retroceso se concentró en las empresas privadas, sector que perdió 12.700 empleos en julio y retrocedió a un total de 6,1 millones de asalariados. Desde finales de 2023, este segmento destruyó 266.000 plazas formales y volvió a cifras de ocupación similares a las de mayo de 2014.

Ocho de los trece rubros productivos privados achicaron sus planteles en julio. El Comercio redujo 3.800 posiciones y la Industria bajó 2.800 empleos, mientras que la Provincia de Buenos Aires explicó el 66% de la destrucción total del mes con la baja de 8.000 puestos.

En julio se perdieron 12.700 empleos en el sector privado.

En julio se perdieron 12.700 empleos en el sector privado.

En el sector público, el empleo registró un repunte mensual de 4.700 contrataciones en julio, pero acumuló una contracción del 2,4% respecto a noviembre de 2023. Por su parte, el trabajo en casas particulares sufrió la pérdida de 1.100 puestos en el mes y acumuló un retroceso de 58.000 plazas desde su pico en 2019.

El documento resaltó un marcado "desacople" entre el empleo privado y la actividad económica global, pues el nivel de puestos cayó más del 4% mientras el producto tuvo una suba neta del 2,2%. En el mapa nacional, solo Neuquén y Río Negro mostraron cifras positivas impulsadas por la explotación petrolera.

Los salarios reales sufrieron un severo deterioro

En materia de ingresos, el reporte del IIEP destacó la erosión del Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijado en $383.800 para septiembre de 2026. Entre noviembre de 2023 y ese mes, el haber acumuló un desplome del 40,8% real y alcanzó su valor más bajo desde junio de 2003.

Las remuneraciones del sector privado asalariado mostraron en agosto un incremento real del 1,15% mensual, aunque se sostuvieron un 2,3% por debajo de fines de 2023. Los sueldos del sector público crecieron 0,6% en el mes, pero mantuvieron una brecha negativa del 15,3% frente a los valores de aquel período.

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