El FMI terminó su tercera revisión en Argentina y define si habilita un desembolso de u$s900 millones

La delegación encabezada por Joyce Wong terminó las reuniones por la tercera revisión del programa y ahora resta el acuerdo técnico y la aprobación del directorio del organismo. Crece la expectativa por la conferencia de prensa que brindará la portavoz del organismo, Julie Kozack, durante este jueves.

Luis Caputo, ministro de Economía y Joyce, responsable técnica y jefa de misión del FMI para la Argentina.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) , encabezada por Joyce Wong, terminó este martes en Buenos Aires tras nueve días de reuniones con funcionarios argentinos por la tercera revisión del programa económico firmado en abril de 2025. Ahora resta el acuerdo técnico y la aprobación del directorio del organismo, que definirá si habilita un nuevo desembolso cercano a u$s900 millones, mientras crece la expectativa por la conferencia de prensa de este jueves en Washington.

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La delegación permaneció casi diez días en el país y mantuvo reuniones con integrantes del equipo económico, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, para analizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina. El propio FMI confirmó que la misión técnica encabezada por Joyce Wong concluyó este martes sus actividades en Buenos Aires.

A partir de ahora, el diálogo seguirá por los medios usualmente utilizados mientras el organismo prepara el staff report, el informe técnico que reúne las conclusiones de la revisión. Su elaboración será un paso previo a la evaluación del Directorio del FMI, instancia necesaria para definir la aprobación del desembolso.

Javier Milei y Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva, presidenta del FMI, en el marco de las negociaciones por el programa económico de Argentina.

Uno de los puntos que el Gobierno busca destacar es el desempeño de las reservas. El programa establece una pauta anual de compra de divisas de u$s10.000 millones, mientras que las adquisiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya superaron los u$s14.200 millones, unos u$s4.200 millones por encima de la referencia fijada para todo el año.

El acuerdo también establece para 2026 un objetivo de u$s8.000 millones de acumulación neta de reservas. De acuerdo con estimaciones de la consultora Analytica, el Banco Central habría alcanzado los u$s9.000 millones, por encima de la meta prevista en el programa.

La posibilidad de un waiver y la expectativa por la definición del FMI

El frente fiscal presenta un escenario diferente. El programa contempla un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI para todo 2026, mientras que durante el primer semestre el resultado fue del 0,6% del PBI, por debajo del 0,7% previsto para ese período. Este desvío aparece entre los aspectos que serán considerados durante la revisión.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la Argentina cumplió con buena parte de los compromisos establecidos y planteó la posibilidad de recurrir a un waiver si se confirma algún incumplimiento. Se trata de una dispensa que el organismo puede otorgar frente a un desvío respecto de una meta acordada en el programa.

"La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento, se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso", sostuvo Ravier durante su habitual conferencia de prensa.

La misión del FMI concluyó su visita a Buenos Aires y ahora resta el informe técnico y la evaluación del Directorio del organismo. X: @KGeorgieva

La próxima señal del organismo podría llegar este jueves, cuando su portavoz, Julie Kozack, brinde una conferencia de prensa en Washington. El encuentro genera expectativa en el Gobierno porque podría aportar precisiones sobre las conclusiones de la misión y los pasos que seguirán antes de la evaluación del Directorio.

Hasta el momento, el FMI no comunicó la aprobación de la tercera revisión. Por eso, aunque la misión técnica ya terminó su trabajo en Buenos Aires, todavía deben completarse las instancias formales antes de que quede habilitado el desembolso de u$s900 millones. Los fondos, en caso de aprobación, contribuirían a reforzar la posición en dólares del BCRA tras el pago de u$s800 millones realizado el viernes pasado.