Tomá nota: estas son las fechas claves de la AUH de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos y el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo correspondientes a noviembre de 2025.

Por
Los pagos se realizan entre el 10 y el 25 de noviembre

Los pagos se realizan entre el 10 y el 25 de noviembre, según la terminación del DNI.

  • El beneficio sube un 2,08% en noviembre, de acuerdo al IPC de septiembre.
  • El calendario de cobros se extiende del 10 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI.
  • La AUH alcanza los $119.691 por menor, con una retención del 20% hasta la presentación de la Libreta.
  • La AUH por Discapacidad asciende a $389.732, con pago automático de los complementos alimentarios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo(AUH) tendrá un nuevo aumento del 2,08%, en línea con la inflación registrada en septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este ajuste impactará directamente en los valores que perciben las familias beneficiarias en todo el país.

La AUH está destinada a familias sin acceso a asignaciones contributivas ni empleo formal.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está dirigida a madres, padres o tutores de menores de 18 años que no perciban otra asignación familiar ni cuenten con empleo formal. También pueden acceder personas que trabajen en la economía informal o sean monotributistas sociales.

Para mantener el beneficio, los titulares deben presentar una vez al año la Libreta AUH, que certifica de los menores:

  • La asistencia escolar.
  • Los controles médicos.
  • El esquema de vacunación.

Este trámite permite liberar la retención del 20% acumulado mensualmente.

Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025

Con el incremento del 2,08%, el valor de la AUH será de $119.691 por hijo. Tras la retención del 20%, el pago mensual efectivo será de $95.752,80, mientras que $23.938,20 quedarán pendientes hasta la presentación de la Libreta.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto asciende a $389.732, con un pago neto de $311.785,60 y una retención de $77.946,40. Además, las familias pueden recibir automáticamente los complementos alimentarios Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

En noviembre, el monto asciende a $119.691, con una suba del 2,08%.

El cronograma de pagos dispuesto por ANSES establece las siguientes fechas, según la terminación del DNI:

  • Lunes 10: DNI terminados en 0.

  • Martes 11: DNI terminados en 1.

  • Miércoles 12: DNI terminados en 2.

  • Jueves 13: DNI terminados en 3.

  • Viernes 14: DNI terminados en 4.

  • Lunes 17: DNI terminados en 5.

  • Martes 18: DNI terminados en 6.

  • Miércoles 19: DNI terminados en 7.

  • Jueves 20: DNI terminados en 8.

  • Martes 25: DNI terminados en 9.

