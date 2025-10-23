ANSES paga un máximo de $322.000 hasta el 27 de octubre 2025: todos los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que este mes paga un máximo de $322.000 a un grupo de beneficiarios. Se trata del monto que se entrega por la Prestación por Desempleo, un beneficio económico destinado a las personas que se quedaron sin trabajo y al que pueden acceder si cumplen con distintas condiciones impuestas por el organismo.
Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES
La Prestación por Desempleo es un beneficio económico para acompañar a quienes perdieron su trabajo sin causa justificada o bajo ciertas condiciones laborales.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES
Las personas que pueden cobrar este beneficio deben cumplir los siguientes requisitos:
- Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.
- Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.
- Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.
Desempleo ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de la prestación por desempleo correspondiente a julio de 2024.
Freepik
Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en octubre 2025
El importe mensual equivale al 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, aunque se aplican límites mínimos y máximos vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
De acuerdo con la Resolución 5/2025 de la Secretaría de Trabajo, los valores actualizados entregan un monto máximo de $322.000 y un mínimo de $161.000.
La duración del cobro de este beneficio puede extenderse hasta 12 meses, dependiendo de los aportes registrados por el trabajador.
Desempleo de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025
El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de los beneficiarios:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 21 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 22 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 23 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 24 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 27 de octubre.