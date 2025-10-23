23 de octubre de 2025 Inicio
ANSES paga un máximo de $322.000 hasta el 27 de octubre 2025: todos los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué beneficio se trata este monto.

Anses explicó a quiénes les pagan un máximo de $322.000. 

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Prestación por Desempleo a las personas que se hayan quedado sin trabajo.
  • Por este beneficio paga hasta un máximo de $322.000.
  • Los haberes se pagan hasta el día lunes 27 de octubre según el último número del DNI.
  • Para poder acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos.
Anses explicó hasta cuándo hay tiempo de cobrar un beneficio importante para desempleados. 
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que este mes paga un máximo de $322.000 a un grupo de beneficiarios. Se trata del monto que se entrega por la Prestación por Desempleo, un beneficio económico destinado a las personas que se quedaron sin trabajo y al que pueden acceder si cumplen con distintas condiciones impuestas por el organismo.

La prestación mensual, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tiene montos mínimos y máximos establecidos por ley.

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es un beneficio económico para acompañar a quienes perdieron su trabajo sin causa justificada o bajo ciertas condiciones laborales.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

Las personas que pueden cobrar este beneficio deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.
  • Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.
  • Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de la prestación por desempleo correspondiente a julio de 2024.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en octubre 2025

El importe mensual equivale al 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, aunque se aplican límites mínimos y máximos vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

De acuerdo con la Resolución 5/2025 de la Secretaría de Trabajo, los valores actualizados entregan un monto máximo de $322.000 y un mínimo de $161.000.

La duración del cobro de este beneficio puede extenderse hasta 12 meses, dependiendo de los aportes registrados por el trabajador.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de los beneficiarios:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 21 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 22 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 23 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 24 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 27 de octubre.
