Scott Bessent afirmó que la ayuda a la Argentina no generará "pérdidas para los contribuyentes" de EEUU

El secretario del Tesoro de Estados Unidos sostuvo que el respaldo al país no se trata de "un rescate" y marcó que el swap por u$s20 mil millones "se realiza con fondos del Fondo de Estabilización Cambiaria".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , afirmó que el respaldo financiero a la Argentina no significarán "pérdidas para los contribuyentes" de su país, en medio de la polémica por la ayuda al gobierno de Javier Milei. Además, aseguró que no se trata de "un rescate".

En diálogo con el programa Meet the Press, de NBC, Bessent sostuvo que los ciudadanos en Estados Unidos no estarán afectados por el respaldo estadounidense a la Argentina: "No habrá pérdidas para los contribuyentes. Esto es un swap, no un rescate, y se realiza con fondos del Fondo de Estabilización Cambiaria, que está bajo mi control en el Tesoro. Nunca ha tenido pérdidas y no las tendrá ahora".

En tal sentido, subrayó que se regularon los mercados con la ayuda del gobierno de Donald Trump , aunque sostuvo que el respaldo dependerá de los resultados de las elecciones legislativas de este domingo.

Previamente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos había asegurado en un escrito que el respaldo a la administración libertaria es "un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina". Además, volvió a elogiar a Milei y marcó que "se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores , como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente".

"No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos. Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra Administración apoya los actuales planes de reforma del Presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande", agregó.

Scott Bessent "vistió" de Evita a la senadora estadounidense que se opone a la intervención en Argentina

Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, subió a su cuenta oficial de X una imagen creada por Inteligencia Artificial en la que caricaturizó como Eva Perón a Elizabeth Warren, la senadora demócrata que más se opone al salvataje norteamericano para la economía argentina.

"Ella es una peronista estadounidense. Y lo único que disfruta más que malgastar sus impuestos es el tiempo de nuestra nación", acusó Bessent en su publicación en la red social. Luego, continuó: "Senadora, salga del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote por reabrir el gobierno", dijo el secretario del Tesoro sobre el "shutdown", el cierre del gobierno federal por la falta de aprobación del presupuesto que ya lleva 24 días.

El episodio sucedió horas después de que Warren realizara advertencias formales a las entidades bancarias norteamericanas sobre los riesgos crediticios de la operación que lidera Bessent para intervenir en el mercado de cambios argentino y buscar que no se dispare el precio del dólar en el país.

Warren le emitió diferentes cartas a las principales entidades financieras de Estados Unidos, como JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs, para que no financiaran una línea de asistencia internacional para Argentina, invocando preocupaciones sobre la seguridad y la solidez de la operación.

Según una publicación del The Wall Street Journal, la senadora por el estado de Massachusetts argumentó que la operación podría perjudicar a depositantes y contribuyentes estadounidenses, además de subrayar que la economía argentina no presentaba garantías de repago ni colaterales suficientes.

Después de que se hicieran públicas las advertencias de Warren hacias las principales entidades financieras norteamericanas, Bessent salió a cruzarla con ironía y caricaturizándola en la red social X como una "peronista estadounidense".

"Si bien ella permanece mayormente enfocada en cantar 'No llores por mi, Massachusetts' y votar en contra de pagar a los empleados del gobierno, Warren también ha encontrado el ancho de banda reciente para amenazar a los grandes bancos sobre sus políticas de gobierno", dijo Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano.