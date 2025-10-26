Cuánto podés recuperar con los reintegros que tiene Cuenta DNI en los últimos días de octubre 2025 Comprender cómo funcionan los topes diarios, semanales y por persona permite aprovechar las promociones con inteligencia y recuperar una parte importante de lo gastado antes de fin de mes. Por







Si combinás las distintas promociones que ofrece Cuenta DNI, podés alcanzar un ahorro estimado de entre $10.000 y $20.000 en los últimos días de octubre. Banco Provincia

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento con tope de $6.000.

Comercios de cercanía: 20% de descuento con tope de $4.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento con tope de $6.000.

Ahorro total estimado: hasta $16.000 combinando todas las promos en la última semana de octubre.

La billetera digital del Banco Provincia mantiene múltiples promociones en los últimos días de octubre 2025. Con topes diarios, semanales, por persona y hasta sin límite. ¿Cuánto podés recuperar con los reintegros que tiene Cuenta DNI?

El programa de beneficios de la billetera digital ofrece distintas modalidades de ahorro según el tipo de compra y el día de la promoción. Durante octubre, los usuarios pueden acceder a descuentos de entre 20% y 40% en comercios de cercanía, carnicerías, verdulerías, ferias y mercados bonaerenses.

Si combinás las distintas promociones que ofrece Cuenta DNI, podés alcanzar un ahorro estimado de entre $10.000 y $20.000 en los últimos días del mes. En conjunto, si aprovechás todos los beneficios dentro de sus topes máximos, podés recuperar hasta $16.000 en la última semana del décimo mes del año, optimizando tus compras y sacando el máximo provecho a la app del Banco Provincia.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia

Qué reintegros tiene Cuenta DNI en octubre 2025 35% en carnicerías, granjas y pescaderías (tope de $6.000 por persona y semana, consumo aproximado de $17.000).

20% en comercios de cercanía los viernes, con tope de $4.000 semanal ($20.000 en consumos).

40% en ferias y mercados bonaerenses, tope de $6.000 semanal ($15.000 en consumos).

30% en compras con Cuenta DNI 13/17, tope de $6.000 mensual.

40% para mayores de 60 años los jueves, tope de $4.000 semanal. Cómo funcionan los topes de reintegro en octubre Según un informe de iProfesional, el programa presenta cuatro modalidades de tope que pueden generar confusión entre los usuarios. Entenderlas permite planificar mejor las compras y maximizar el ahorro. Tope diario : se aplica a las compras de un solo día. Por ejemplo, un 20% de descuento con tope de $8.000 significa que si gastás $40.000, recuperás el máximo en una sola transacción. Ideal para quienes concentran las compras semanales.

: se aplica a las compras de un solo día. Por ejemplo, un 20% de descuento con tope de $8.000 significa que si gastás $40.000, recuperás el máximo en una sola transacción. Ideal para quienes concentran las compras semanales. Tope semanal : permite acumular reintegros a lo largo de varios días, hasta un límite que se renueva cada siete días. Ejemplo: 15% en supermercados con tope de $6.000. Si gastás $20.000 entre martes y miércoles, recuperás $3.000.

: permite acumular reintegros a lo largo de varios días, hasta un límite que se renueva cada siete días. Ejemplo: 15% en supermercados con tope de $6.000. Si gastás $20.000 entre martes y miércoles, recuperás $3.000. Tope por persona o evento : se aplica a promociones específicas, como un fin de semana de descuentos en mayoristas. Ejemplo: 20% con tope de $20.000 por persona: si gastás $100.000, recuperás el máximo.

: se aplica a promociones específicas, como un fin de semana de descuentos en mayoristas. Ejemplo: 20% con tope de $20.000 por persona: si gastás $100.000, recuperás el máximo. Sin tope: en algunas promociones, el reintegro es proporcional al gasto. Ejemplo: 20% sin límite significa que una compra de $200.000 genera $40.000 de devolución.