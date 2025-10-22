22 de octubre de 2025 Inicio
La documentación fundamental que puede presentar la AUH de ANSES sin turno previo

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó de qué se trata este trámite. Los detalles.

Anses explicó qué documento puede presentar la AUH en las oficinas sin turno previo.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) exige a los titulares de la AUH que todos los años presenten la Libreta AUH.
  • Se trata de un trámite obligatorio para acreditar la asistencia escolar, el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de las niñas, niños y adolescentes que perciben la asignación.
  • Este trámite permite cobrar el 20% retenido mensualmente entre marzo de 2024 y febrero de 2025.
  • La presentación de este documento se puede realizar sin turno en las oficinas del organismo.
Anses explicó que hay un trámite muy sencillo para conseguir un documento clave.
El trámite de ANSES que lleva muy poco tiempo para conseguir un documento clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que deben presentar la Libreta AUH antes de que finalice el año. Se trata de un trámite que se puede realizar de forma presencial en las oficinas del organismo sin necesidad de solicitar un turno previo.

Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86

Cuánto se paga por presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El monto que Anses abona por la Libreta de AUH varía según el tipo de beneficio recibido, la zona geográfica y la cantidad de meses cobrados durante el período marzo 2024 – febrero 2025.

Por ejemplo, si el titular percibió la AUH por los 12 meses completos, el importe total a cobrar por hijo es de $188.069,40. Sin embargo, en el caso de los beneficiarios que residen en la región patagónica establecida en la Resolución 318/2025, el monto se incrementa a $244.491,60, debido a la aplicación del diferencial por zona desfavorable.

Cuando se trata de la AUH con discapacidad, los valores son considerablemente mayores. En el resto del país, Anses paga $612.401,00 por cada hijo con discapacidad que haya recibido la prestación de forma continua durante los 12 meses. En tanto, para quienes viven en la zona austral, el monto total asciende a $796.122,60.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

La presentación del formulario se debe hacer de forma presencial en cualquier sucursal de Anses, pero se puede descargar el archivo de forma previa, para imprimirlo, llenarlo a mano con tiempo y presentarlo completo en la entidad.

Este formulario se debe completar con nombre, apellido, CUIL y los datos de domicilio del titular y del hijo. Además, se debe firmar al pie de la página.

En lo que respecta al resto de la información, los beneficiarios de AUH deben acercarse al centro de salud y la escuela donde cursa su hijo para que completen y firmen el formulario de la Libreta con la información del año en curso.

Una vez que el formulario de Libreta está completo y con todas las firmas correspondientes, los beneficiarios deben presentarse sin turno en una oficina de ANSES, con el DNI en mano.

