Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 27 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 27 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Las PNC están destinadas a quienes no pueden acceder a una jubilación tradicional y contemplan distintas situaciones de vulnerabilidad.
ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyo haber supere el haber mínimo podrán cobrar este lunes 27 de octubre con DNI finalizado en 6 y 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Segunda Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

Desempleo Plan 1

El organismo comunicó que los beneficiarios del Plan 1 de Desempleo con DNI terminados en 8 y 9 percibirán sus montos este lunes 27 de octubre en las sucursales bancarias correspondientes.

