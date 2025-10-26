ARCA modificó los planes de facilidades de pago para noviembre 2025: cómo cambió

ARCA introduce medidas que ofrecen mayores beneficios a las pymes y disminuyen los pagos a cuenta en los planes de financiamiento.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un conjunto de medidas orientadas a brindar un alivio financiero significativo y mayores beneficios a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Estas acciones buscan impulsar la actividad económica del sector productivo, que frecuentemente enfrenta desafíos de liquidez y cumplimiento tributario. Los beneficios se enfocan en flexibilizar y optimizar las herramientas de financiación y de pago de deudas disponibles para las empresas.

Una de las medidas más relevantes consiste en la reducción de los pagos a cuenta dentro de los planes de facilidades de pago vigentes. Esta disposición disminuye la porción inicial de dinero que las PyMEs deben abonar para adherirse o mantenerse en un plan de pagos de deudas fiscales. Al reducir este desembolso, las empresas pueden disponer de más capital de trabajo para invertir en su actividad productiva, innovación o mantenimiento de operaciones diarias, mejorando su flujo de caja.

En términos generales, estas medidas forman parte de una política de acompañamiento y estímulo a las PyMEs. Al ofrecer mayores facilidades y reducir las exigencias financieras iniciales en los planes de pago, ARCA facilita el saneamiento de las obligaciones fiscales y fomenta la formalización y el cumplimiento tributario. El propósito final consiste en generar un entorno más favorable para el desarrollo y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas en el contexto económico actual.

Cuáles son los cambios en los planes de facilidades de pago de noviembre 2025

Los cambios en los planes de facilidades de pago anunciados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entrarán en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2025. Estas modificaciones, contenidas en varias resoluciones generales, buscan flexibilizar las condiciones de adhesión para contribuyentes de todos los tamaños, con especial atención a las PyMEs, con el objetivo de facilitar la regularización de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social. Se introdujeron mejoras tanto en el plan de facilidades permanente como en el plan excepcional vigente.

Una de las modificaciones más relevantes en el plan excepcional vigente consiste en la reducción del porcentaje de pago a cuenta que deben ingresar los contribuyentes al momento de adherirse. Este anticipo disminuyó para todos los segmentos: para PyMEs y similares, se redujo del 10% al 5%; para medianas empresas, bajó del 15% al 10%; y para el resto de los contribuyentes, pasó del 20% al 15%.

ARCA Además, la implementación de parámetros verificables facilita la detección de inconsistencias o irregularidades en los informes presentados Pexels

El plan excepcional también amplió el alcance de las deudas que pueden ser regularizadas. Antes, solo se incluían obligaciones vencidas hasta el 30 de abril de 2025, mientras que ahora se podrán incorporar deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, lo que permite a las empresas sanear un mayor volumen de pasivos fiscales acumulados.

En cuanto al régimen de facilidades de pago permanente, ARCA aumentó la cantidad máxima de planes vigentes que los contribuyentes pueden mantener simultáneamente. Para las PyMEs, el límite pasó de 10 a 15 planes, y para las grandes empresas, de 6 a 10 planes activos, ofreciendo así mayor flexibilidad operativa para fraccionar distintas obligaciones.

También se redujo de 12 a 6 meses el período que se considera para el cómputo de los planes caducos dentro del plan permanente. Esto permite que los contribuyentes que sufrieron la caducidad de un plan anterior puedan acceder nuevamente al sistema de regularización en un tiempo más corto, facilitando la posibilidad de retomar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Las condiciones de financiación mantienen beneficios para los segmentos más pequeños: micro y pequeñas empresas podrán financiar sus deudas en hasta 60 cuotas mensuales, con una tasa equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente. Todas estas modificaciones estarán disponibles para adhesión a través del sistema “Mis Facilidades” de ARCA desde el 3 de noviembre de 2025, fecha en la que los nuevos parámetros y límites entrarán en vigencia.