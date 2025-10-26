Luis Caputo aseguró que no cambiará "nada" del programa económico tras las elecciones El ministro de Economía explicó que, independientemente del resultado de este domingo, se mantendrá el esquema de bandas y no habrá modificaciones en la cotización del dólar ni en los objetivos del Gobierno. Por







Luis Caputo habló con la prensa tras emitir su voto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este domingo que no cambiará "nada" del programa económico luego de los resultados de las elecciones legislativas nacionales. Tras emitir su voto en una escuela de Palermo, el funcionario explicó que se mantendrá el esquema de bandas y no habrá modificaciones en la cotización del dólar ni en los objetivos del Gobierno.

“En lo que es el programa económico no cambia nada. Después del resultado veremos, pero no modifica en nada el esquema de bandas, el objetivo del equilibrio fiscal, nada de los objetivos que hemos puesto”, señaló en un primer momento el titular del Palacio de Hacienda.

Con respecto a la divisa estadounidense, analizó: “El dólar se va a mantener todo exactamente igual, siempre dentro de las bandas”. "Con el dólar dentro de las bandas siempre me siento cómodo. Se va a mantener ahí porque el esquema de bandas sigue, yo no puedo decir si será a $1500, $1400, $1300”.

dolar blue billetes divisas dolares Caputo adelantó qué pasará con la cotización del dólar el lunes. Freepik

También subrayó que no puede adelantar nada sobre posibles cambios en el gabinete, en especial sobre su cartera, ya que aún no se definieron. Por ese lado, afirmó: "Nosotros estamos haciendo lo que el Presidente dijo en campaña, sabemos que es difícil y que hay que ponerle el cuerpo, pero es el camino correcto".

Con respecto a los mercados, indicó que "hay que ser muy respetuosos" y que "no podría decir que se va a terminar la volatilidad o no". En esa línea, aseguró: "Que haya menos conflicto político va a ayudar pero en lo económico es pasar los reformas que hagan que el país se despegue porque la gente no puede esperar"