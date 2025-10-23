Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES antes de que termine el 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cómo es el trámite para recibir este beneficio.

Atención, desempleados: hasta cuándo hay tiempo de cobrar una prestación de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Prestación por Desempleo , un beneficio económico que pueden cobrar las personas que se hayan quedado sin trabajo y que cumplan con una serie de requisitos. Quienes deseen solicitar esta asignación, tienen dos formas de hacerlo: tanto presencial como virtual.

Este subsidio está destinado a acompañar a quienes enfrentan una pérdida laboral involuntaria, ya sea por despido sin causa, quiebra de la empresa o finalización de contrato.

Para acceder al Subsidio por Desempleo, es necesario cumplir con una serie de requisitos que varían según el tipo de vínculo laboral previo. En el caso de los trabajadores permanentes (Ley 24.013), se requiere haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido.

En tanto, para los empleados de la construcción (Ley 22.250), el mínimo exigido es de 8 meses en los últimos 2 años, y para los trabajadores eventuales o de temporada, se deben haber registrado más de 90 días trabajados en el último año.

Un punto clave es que el desempleo debe ser involuntario. Esto significa que solo se contempla cuando la desvinculación laboral ocurre por despido sin causa, cierre o quiebra del empleador, o finalización de un contrato a término. Además, la solicitud debe presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese laboral, ya que pasado ese plazo se descontarán días del beneficio.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Para acceder al beneficio, es necesario presentar documentación que acredite el motivo del cese laboral junto con el DNI (original y copia).

En casos de despido sin causa, se debe entregar el telegrama, carta documento o nota certificada por el empleador. Si la desvinculación se debe a quiebra o cierre de la empresa, se solicita una nota del síndico o una publicación en el Boletín Oficial. Para los contratos a plazo fijo, basta con una copia del contrato vencido, mientras que en las renuncias justificadas, deben presentarse los telegramas enviados por el trabajador.

El trámite puede gestionarse de manera presencial o virtual:

Online

Digitalizar la documentación. Ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Elegir la opción "Prestación por Desempleo". Subir los archivos escaneados junto con la declaración jurada que solicita el sistema.

Presencial