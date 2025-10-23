23 de octubre de 2025 Inicio
Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES antes de que termine el 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cómo es el trámite para recibir este beneficio.

Anses indicó cómo pedir la Prestación por Desempleo.

Anses indicó cómo pedir la Prestación por Desempleo.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que quienes quieras solicitar la Prestación por Desempleo, pueden hacerlo de forma online o presencial.
  • Se trata de un beneficio destinado a las personas que atraviesan una interrupción laboral.
  • La Prestación por Desempleo incluye beneficios complementarios como asignaciones familiares (si corresponden) y cobertura médica a través de una obra social.
  • Los beneficiarios de esta ayuda reciben sus haberes esta semana y hasta el día lunes 27.
Anses explicó hasta cuándo hay tiempo de cobrar un beneficio importante para desempleados. 
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Prestación por Desempleo, un beneficio económico que pueden cobrar las personas que se hayan quedado sin trabajo y que cumplan con una serie de requisitos. Quienes deseen solicitar esta asignación, tienen dos formas de hacerlo: tanto presencial como virtual.

Desempleo ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de la prestación por desempleo correspondiente a julio de 2024.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

Este subsidio está destinado a acompañar a quienes enfrentan una pérdida laboral involuntaria, ya sea por despido sin causa, quiebra de la empresa o finalización de contrato.

Para acceder al Subsidio por Desempleo, es necesario cumplir con una serie de requisitos que varían según el tipo de vínculo laboral previo. En el caso de los trabajadores permanentes (Ley 24.013), se requiere haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido.

En tanto, para los empleados de la construcción (Ley 22.250), el mínimo exigido es de 8 meses en los últimos 2 años, y para los trabajadores eventuales o de temporada, se deben haber registrado más de 90 días trabajados en el último año.

Un punto clave es que el desempleo debe ser involuntario. Esto significa que solo se contempla cuando la desvinculación laboral ocurre por despido sin causa, cierre o quiebra del empleador, o finalización de un contrato a término. Además, la solicitud debe presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese laboral, ya que pasado ese plazo se descontarán días del beneficio.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Para acceder al beneficio, es necesario presentar documentación que acredite el motivo del cese laboral junto con el DNI (original y copia).

En casos de despido sin causa, se debe entregar el telegrama, carta documento o nota certificada por el empleador. Si la desvinculación se debe a quiebra o cierre de la empresa, se solicita una nota del síndico o una publicación en el Boletín Oficial. Para los contratos a plazo fijo, basta con una copia del contrato vencido, mientras que en las renuncias justificadas, deben presentarse los telegramas enviados por el trabajador.

El trámite puede gestionarse de manera presencial o virtual:

Desempleo ANSES
En el primer trimestre de 2024, la tasa de desempleo en Argentina se ubicó en un 7,7%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Online

  1. Digitalizar la documentación.
  2. Ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  3. Elegir la opción "Prestación por Desempleo".
  4. Subir los archivos escaneados junto con la declaración jurada que solicita el sistema.

Presencial

  1. Solicitar un turno en la web de ANSES.
  2. Reunir todos los documentos en formato físico (original y copia).
  3. Acudir a la oficina asignada para completar el trámite.
