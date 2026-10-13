Tensión financiera: el riesgo país rozó los 600 puntos tras conocerse la inflación de septiembre El mercado operó con disparidad: mientras las acciones lograron subir y el Banco Central realizó compras récord de dólares, las dudas sobre la deuda sostienen la cautela entre los inversores. Por Agregar C5N en









Los activos argentinos tuvieron subas generalizadas en un día dispar para Wall Street.

En un clima de marcada prudencia operativa, la plaza financiera cerró una jornada condicionada por la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, que se ubicó en un 1,9% para el mes de septiembre. Los bonos soberanos en dólares registraron bajas promedio del 0,2%, lo que impulsó al índice de riesgo país confeccionado por JP Morgan a trepar hasta los 597 puntos básicos. La debilidad de los títulos públicos obedece tanto a la falta de catalizadores políticos en el plano interno como a un escenario internacional exigente, donde los rendimientos de las tasas externas continúan acotando la recuperación de los activos argentinos.

El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró la jornada con una suba del 1,45% para ubicarse en los 2.869.151,19 puntos traccionado por las energéticas. Entre las acciones del panel líder que impulsaron el terreno positivo se destacaron Ternium Argentina con un firme incremento del 4,69%, Central Puerto con un avance del 4,18% e YPF con una suba del 3,29%.

El sector bancario también operó en verde de la mano de BBVA (+2,43%), Banco Macro (+1,63%) y Banco Supervielle (+0,73%), mientras que otras firmas como Aluar (+1,19%), Bolsas y Mercados Argentinos (+0,98%), Transportadora de Gas del Sur (+0,90%), Pampa Energía (+0,87%), Cresud (+0,76%) y Comercial del Plata (+0,15%) finalizaron con leves alzas. Por su parte, Grupo Financiero Galicia y Grupo Financiero Valores terminaron la rueda sin cambios (0,00%).

@FalabellaCorsi En el extremo opuesto, varias compañías cerraron con caídas encabezadas por Transener, que sufrió la mayor baja del día al ceder un 2,61%. Tampoco lograron acompañar la tendencia general positiva las acciones de EcoGas (-1,97%), Transportadora de Gas del Norte (-1,36%), Loma Negra (-1,07%) y Metrogas (-0,88%), que finalizaron en terreno negativo marcando el contrapunto de la rueda local.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York operaron con tendencia mixta durante la última rueda bursátil. En el terreno positivo, las principales ganancias del día estuvieron lideradas por Irsa, que registró un incremento del 3,19%, seguida por Central Puerto con un alza del 2,65%. El sector financiero también mostró un desempeño favorable de la mano de Banco BBVA (+1,73%), Banco Supervielle (+1,27%), Banco Macro (+1,11%) y Grupo Financiero Galicia (+0,03%). A su vez, se sumaron a las subas Edenor con un 0,98% y Cresud con un leve avance del 0,43%.