Tensión financiera: el riesgo país rozó los 600 puntos tras conocerse la inflación de septiembre

En un clima de marcada prudencia operativa, la plaza financiera cerró una jornada condicionada por la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, que se ubicó en un 1,9% para el mes de septiembre. Los bonos soberanos en dólares registraron bajas promedio del 0,2%, lo que impulsó al índice de riesgo país confeccionado por JP Morgan a trepar hasta los 597 puntos básicos. La debilidad de los títulos públicos obedece tanto a la falta de catalizadores políticos en el plano interno como a un escenario internacional exigente, donde los rendimientos de las tasas externas continúan acotando la recuperación de los activos argentinos.
El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró la jornada con una suba del 1,45% para ubicarse en los 2.869.151,19 puntos traccionado por las energéticas. Entre las acciones del panel líder que impulsaron el terreno positivo se destacaron Ternium Argentina con un firme incremento del 4,69%, Central Puerto con un avance del 4,18% e YPF con una suba del 3,29%.
El sector bancario también operó en verde de la mano de BBVA (+2,43%), Banco Macro (+1,63%) y Banco Supervielle (+0,73%), mientras que otras firmas como Aluar (+1,19%), Bolsas y Mercados Argentinos (+0,98%), Transportadora de Gas del Sur (+0,90%), Pampa Energía (+0,87%), Cresud (+0,76%) y Comercial del Plata (+0,15%) finalizaron con leves alzas. Por su parte, Grupo Financiero Galicia y Grupo Financiero Valores terminaron la rueda sin cambios (0,00%).
En el extremo opuesto, varias compañías cerraron con caídas encabezadas por Transener, que sufrió la mayor baja del día al ceder un 2,61%. Tampoco lograron acompañar la tendencia general positiva las acciones de EcoGas (-1,97%), Transportadora de Gas del Norte (-1,36%), Loma Negra (-1,07%) y Metrogas (-0,88%), que finalizaron en terreno negativo marcando el contrapunto de la rueda local.
Las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York operaron con tendencia mixta durante la última rueda bursátil. En el terreno positivo, las principales ganancias del día estuvieron lideradas por Irsa, que registró un incremento del 3,19%, seguida por Central Puerto con un alza del 2,65%. El sector financiero también mostró un desempeño favorable de la mano de Banco BBVA (+1,73%), Banco Supervielle (+1,27%), Banco Macro (+1,11%) y Grupo Financiero Galicia (+0,03%). A su vez, se sumaron a las subas Edenor con un 0,98% y Cresud con un leve avance del 0,43%.
En contraste, varias firmas finalizaron la jornada en terreno negativo encabezadas por Bioceres, que sufrió la caída más pronunciada al descender un 1,81%. En el sector de la construcción y los materiales, Loma Negra retrocedió un 0,70%, mientras que las energéticas e industriales también mostraron desvalorizaciones: Vista Energy cayó un 0,58%, Transportadora de Gas del Sur perdió un 0,53%, Telecom Argentina retrocedió un 0,41%, YPF bajó un 0,35% y Pampa Energía cerró con una leve baja del 0,23%.
En el mercado de cambios, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó su mayor compra diaria de divisas desde el mes de julio al absorber u$s291 millones. La intervención permitió que las reservas internacionales brutas alcanzaran los u$s49.839 millones, mientras que el dólar mayorista cedió a $1.512,50 y el paralelo rebotó diez pesos para acomodarse en $1.550.