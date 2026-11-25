El Banco Central no logra sumar dólares: tercera rueda consecutiva sin compras en el mercado La autoridad monetaria se mantuvo al margen del mercado oficial por tercera jornada consecutiva ante la creciente demanda de cobertura. La desvalorización internacional del oro y el alza del dólar mayorista profundizaron el clima de tensión financiera. Por Agregar C5N en









La entidad que preside Bausili lleva tres ruedas sin intervención.

En el marco de una persistente presión sobre la plaza cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó su tercera jornada consecutiva sin concretar compras de divisas en el mercado oficial de contado, gracias a un notable incremento en la demanda de cobertura proveniente del sector privado. Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado disminuyó a u$s695,9 millones, desacelerándose en comparación con los u$s801,3 millones negociados el martes, sesión en la que la oferta disponible también había sido absorbida por el sector privado.

En cuanto al stock de las reservas internacionales brutas, la entidad monetaria registró una recuperación marginal de u$s4 millones, cerrando la jornada en u$s48.748 millones. Esta leve mejora se produjo tras el marcado descenso de u$s618 millones registrado el martes, cuando la cotización internacional del oro se desplomó entre un 2,2% y un 2,75% y provocó una desvalorización estimada de u$s230 millones en los activos del Central, una presión que cedió este miércoles al mantenerse estable la cotización del metal.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a#ReservasBCRA pic.twitter.com/BdrYzhtp9I — BCRA (@BancoCentral_AR) November 25, 2026 En la plaza cambiaria, el dólar mayorista profundizó su tendencia alcista al avanzar $11 y cerrar en $1.604, sobrepasando la barrera de los $1.600 para marcar un nuevo récord nominal tras acumular su séptima suba consecutiva. Durante la rueda, la divisa alcanzó un techo intradía de $1.614,50, en una jornada caracterizada por una elevada operatoria en el mercado de futuros, donde los contratos negociados alcanzaron los u$s2.917 millones ante la proximidad del vencimiento mensual.

Pese a la paralización de las compras en las últimas tres ruedas, el saldo positivo acumulado por el BCRA durante noviembre se sostiene en u$s344 millones, mientras que las adquisiciones en lo que va del año se ubican en u$s16.312 millones. Sin embargo, el promedio diario de compras retrocedió a u$s25 millones, evidenciando un claro desaceleramiento frente al promedio de u$s66 millones mensuales registrado en octubre como consecuencia del impacto de los vencimientos financieros y la demanda privada.

El cuadro de inestabilidad financiera se completa con un dólar blue que superó los $1.700, mientras que en el ámbito bursátil el MEP cotizó a $1.688 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.793, situando la brecha cambiaria en torno al 13,9%. Este contexto de tensión en el mercado paralelo coincide con un riesgo país ubicado por encima de los 1.100 puntos básicos y la confirmación oficial de que la economía argentina ingresó en recesión técnica tras sumar dos trimestres consecutivos de caída en el nivel de actividad.