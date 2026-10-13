El Banco Central metió su mayor compra de dólares desde julio y ya acumula más de u$s15.000 millones

La autoridad monetaria adquirió u$s291 millones en la rueda de este martes, registrando la mayor compra diaria desde julio, y las reservas internacionales brutas experimentaron un salto diario de u$s138 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes una compra de u$s291 millones en el mercado libre de cambios, marcando la mayor adquisición diaria de divisas desde finales de julio . A partir de esta intervención, las reservas internacionales brutas experimentaron un salto diario de u$s138 millones y cerraron la jornada en u$s49.839 millones , quedando al borde de la marca de los u$s50.000 millones.

El Banco Central aceleró la compra de dólares y las reservas ya rozan los u$s50.000 millones

Bajo la conducción de Santiago Bausili, la entidad ya suma u$s632 millones de compras netas en lo que va de octubre, superando rápidamente el total adquirido durante todo el mes de septiembre, cuando se captaron u$s473 millones. En el acumulado de 2026, la autoridad monetaria supera los u$s15.000 millones -alcanzando los u$s15.200 millones desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario-, monto que sobrepasa el objetivo anual de u$s10.000 millones pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con estimaciones oficiales, aún quedan alrededor de u$s4.600 millones por liquidar durante el último trimestre del año. Se espera que estos ingresos provengan del sector agropecuario, la cosecha de trigo, la energía, la minería y proyectos vinculados a Vaca Muerta, flujos con los que el Gobierno busca sostener la acumulación de divisas si se mantiene el superávit de oferta .

En el frente cambiario, el dólar mayorista retrocedió $4,50 (-0,3%) y cerró a $1.512,50, alcanzando su nivel más bajo desde mediados de septiembre en un contexto de amplia oferta de divisas en el segmento de contado . Asimismo, la cotización ubicó al dólar mayorista a un 27,8% de distancia respecto al límite superior de la banda cambiaria establecido en $1.933,02, mientras que en las pizarras minoristas del Banco Nación se mantuvo en $1.535 y el dólar blue cerró a $1.550.

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que las operaciones con derivados vinculados al oro realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025 dejaron una pérdida de u$s1.023 millones, luego de que la entidad apostara a una trayectoria del precio internacional del metal que no se cumplió, bajo la gestión de Santiago Bausili.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, explicó que el resultado surge de las registraciones contables del ejercicio auditado. Su síntesis fue que, durante 2025, el BCRA "erró el cálculo y perdió u$s1.023 millones", en referencia a la evolución prevista para el valor internacional del metal.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA). NA

La documentación oficial del BCRA confirma que durante 2025 la entidad concertó operaciones de cobertura con derivados liquidables en dólares cuyo subyacente fue el oro y que, al cierre del ejercicio, no quedaban posiciones abiertas por ese concepto. La propia entidad incorporó esa operatoria en las notas que acompañaron su balance anual.

Según Olmos, el resultado negativo de esas transacciones alcanzó $1,5 billones y equivalió a u$s1.023 millones, monto que fue cancelado con divisas. El auditor detalló además que u$s960 millones correspondieron al desempeño adverso de las operaciones y otros u$s62,8 millones a primas de opciones.

En su revisión, la AGN consideró que los estados contables del BCRA resultaban razonables en sus aspectos técnicos y respecto de la situación patrimonial, aunque marcó especialmente la operatoria con oro por el tamaño del resultado adverso y por el uso de reservas físicas como respaldo de contratos financieros.