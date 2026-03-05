5 de marzo de 2026 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los valores vigentes del beneficio destinado a familias con hijos, que se acredita junto con otras prestaciones sociales.

Por
La Tarjeta Alimentar funciona como complemento de las asignaciones sociales.

La Tarjeta Alimentar funciona como complemento de las asignaciones sociales.

  • Las familias con un hijo reciben $52.250 en marzo de 2026 por la Tarjeta Alimentar de ANSES.

  • El beneficio se deposita automáticamente junto con la prestación principal de Anses.

  • Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo.

  • El pago se acredita en la misma fecha que AUH, AUE o pensiones correspondientes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en marzo de 2026 la Tarjeta Alimentar pagará $52.250 a las familias con un hijo, monto que se acredita automáticamente junto con la prestación principal del organismo y que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

El beneficio se acredita automáticamente junto con la asignación principal.
El monto varía según la cantidad de hijos del grupo familiar.

El monto varía según la cantidad de hijos del grupo familiar.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de distintas prestaciones sociales que tengan hijos a cargo. El beneficio alcanza a personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con menores de hasta 17 años, embarazadas desde el tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social, familias con hijos con discapacidad que perciben AUH y titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos.

El acceso es automático siempre que los datos personales y familiares estén actualizados en el sistema de Anses. No es necesario realizar un trámite adicional para comenzar a cobrar el beneficio.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en marzo 2026

En marzo de 2026 los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios respecto a meses anteriores, ya que su actualización no está atada a la movilidad previsional.

Los montos vigentes son:

  • $52.250 para familias con un hijo o titulares de AUE.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para hogares con tres o más hijos.

Este dinero se deposita en la misma cuenta donde se acredita la prestación principal y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El cobro se realiza en la misma fecha que la prestación principal del titular, según el calendario de pagos que publica Anses cada mes.

Pensión no Contributiva

Las titulares de la pensión para madres de siete hijos cobran según el siguiente cronograma:

  • 9 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

  • 10 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

  • 11 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

  • 12 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

  • 13 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

Asignación Universal por Hijo

Las fechas de pago para AUH comienzan el 9 de marzo y se extienden según la terminación del DNI:

  • 9 de marzo: DNI terminados en 0

  • 10 de marzo: DNI terminados en 1

  • 11 de marzo: DNI terminados en 2

  • 12 de marzo: DNI terminados en 3

  • 13 de marzo: DNI terminados en 4

  • 16 de marzo: DNI terminados en 5

  • 17 de marzo: DNI terminados en 6

  • 18 de marzo: DNI terminados en 7

  • 19 de marzo: DNI terminados en 8

  • 20 de marzo: DNI terminados en 9

El pago se deposita junto con la prestación principal.

El pago se deposita junto con la prestación principal.

Asignación Universal por Embarazo

El calendario de pagos para la AUE es el siguiente:

  • 10 de marzo: DNI terminados en 0

  • 11 de marzo: DNI terminados en 1

  • 12 de marzo: DNI terminados en 2

  • 13 de marzo: DNI terminados en 3

  • 16 de marzo: DNI terminados en 4

  • 17 de marzo: DNI terminados en 5

  • 18 de marzo: DNI terminados en 6

  • 19 de marzo: DNI terminados en 7

  • 20 de marzo: DNI terminados en 8

  • 25 de marzo: DNI terminados en 9

El calendario de pago sigue las fechas habituales del organismo.

