4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Bono de $70.000 de ANSES: cuándo comienza el calendario de pagos de marzo 2026

El adicional se liquida según el nivel de ingresos. Las fechas ya están confirmadas por terminación de documento.

Por
Jubilados y pensionados de ANSES pueden recibir el bono de $70.000.

Jubilados y pensionados de ANSES pueden recibir el bono de $70.000.

Freepik

  • El refuerzo de $70.000 de ANSES continúa en marzo junto con el aumento del 2,88% en los haberes.

  • Solo acceden al adicional quienes no superen el nuevo límite de ingresos fijado en $439.600.

  • El monto total varía según el haber: puede ser completo o proporcional.

  • El cronograma de pagos ya fue confirmado y se organiza por terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el inicio del calendario de pagos de marzo 2026, mes en el que jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,88% y, en determinados casos, el refuerzo extraordinario de $70.000.

El organismo estableció un nuevo límite que deja fuera a un grupo de beneficiarios.
Te puede interesar:

Adiós al bono de $70.000 de ANSES: se confirmó quiénes son los jubilados que no lo cobran en marzo 2026

La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor con dos meses de desfase. Este mecanismo impacta directamente en el valor de la jubilación mínima y, en consecuencia, en las condiciones para acceder al adicional.

Con el nuevo esquema, el organismo también precisó qué grupos percibirán el bono completo, quiénes cobrarán un monto proporcional y cómo quedará distribuido el cronograma según cada categoría.

Jubilados ANSES
Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones obtendrán un pago adicional equivalente al 50% del mayor salario mensual recibido en el semestre.

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones obtendrán un pago adicional equivalente al 50% del mayor salario mensual recibido en el semestre.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

Durante marzo, el haber mínimo se ubica en $369.600,88. Quienes cobren esa cifra recibirán el refuerzo total de $70.000, alcanzando ingresos por $439.600.

Ese importe funciona como tope general. El criterio establece que ningún beneficiario puede superar los $439.600 sumando jubilación y adicional.

El esquema se aplica de la siguiente manera:

  • Jubilados y pensionados que perciben la mínima: cobran los $70.000 completos.

  • Quienes reciben más que la mínima pero menos de $439.600: obtienen un adicional equivalente a la diferencia necesaria para llegar a ese límite. Por ejemplo, si el haber es de $419.600, el depósito extra será de $20.000.

  • Personas cuyos ingresos superan los $439.600: no acceden al refuerzo y solo perciben el haber con el aumento del 2,88%.

El ajuste del piso y del límite responde a la actualización por movilidad aplicada este mes.

Jubilados ANSES
El cronograma de pagos se puede consultar en la página web o en las oficinas de la entidad.

El cronograma de pagos se puede consultar en la página web o en las oficinas de la entidad.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados: calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma fue organizado de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad y distingue entre quienes cobran la mínima, quienes la superan y los titulares de Pensiones No Contributivas.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo.

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo.

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo.

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo.

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo.

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo.

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo.

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo.

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo.

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de marzo.

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de marzo.

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de marzo.

  • DNI terminados en 6 y 7: 30 de marzo.

  • DNI terminados en 8 y 9: 31 de marzo.

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo.

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo.

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo.

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo.

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 4 de marzo

El beneficio se calcula sobre el salario promedio previo al despido.

ANSES paga $346.800 a desempleados en marzo 2026: los detalles

El cronograma se organiza según la terminación del DNI.

Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 3 de marzo

Calendario de pagos y montos Asignación Universal por Embarazo (AUE) para marzo 2026.

AUE de ANSES: cuándo cobro con aumento en marzo 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 2 de marzo

Rating Cero

Este enfoque busca revitalizar el interés en la franquicia con nuevas historias y rostros, superando el desgaste de la saga del multiverso.

Cuál es el proyecto cancelado de Marvel que Kevin Feige busca resucitar

Demi Moore sorprendió con su giro estético en pasarela.

Demi Moore lo volvió a hacer: una impresionante transformación que sorprendió a sus 63 años

Scary Movie 6 llega a los cines en 2026. 

Salió el tráiler de Scary Movie 6: todas las referencias de las películas de terror en la nueva sátira

Ya pasó la primera semana de Gran Hermano Generación Dorada. 

Grave denuncia de un ex participante contra Gran Hermano: "Hoy que no tengo contrato, lo puedo decir"

Fabián Cubero y Nicole Neumann enfrentados, una vez más, por la celebración de cumpleaños de su hija Allegra. 

Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija: "No era lo acordado"

La colombiana de 49 años flamea la bandera de México tras su histórico recital.

Shakira rompió en llanto tras superar una marca histórica de Los Fabulosos Cadillacs: "Aún estoy pellizcándome"

últimas noticias

Los rastros británicos, visibles en sus edificaciones y en la disposición urbana, explican gran parte de su singularidad.

Este pueblo parece Inglaterra pero está en Uruguay: cómo podés llegar y qué atractivos tiene

Hace 5 minutos
¿Cuáles son los signos del zodiaco que empezarán marzo con mejor suerte, según la especiliista?

Los signos del zodiaco que empezarán marzo con mejor suerte, según Esperanza Gracia

Hace 7 minutos
Luján, naturaleza y río a minutos de la capital.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene espacios verdes a la vera del río

Hace 16 minutos
play
El Chacho Coudet es presentado como DT de River.

Chacho Coudet, nuevo DT de River: "Comienza un lindo camino juntos"

Hace 20 minutos
play

Máxima tensión en el centro porteño: trabajadores de Fate fueron reprimidos frente a la Secretaría de Trabajo

Hace 21 minutos