Bono de $70.000 de ANSES: cuándo comienza el calendario de pagos de marzo 2026

El adicional se liquida según el nivel de ingresos. Las fechas ya están confirmadas por terminación de documento.

Jubilados y pensionados de ANSES pueden recibir el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES ) oficializó el inicio del calendario de pagos de marzo 2026 , mes en el que jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,88% y, en determinados casos, el refuerzo extraordinario de $70.000.

El cronograma de pagos ya fue confirmado y se organiza por terminación de DNI.

El monto total varía según el haber: puede ser completo o proporcional.

Solo acceden al adicional quienes no superen el nuevo límite de ingresos fijado en $439.600.

El refuerzo de $70.000 de ANSES continúa en marzo junto con el aumento del 2,88% en los haberes.

Adiós al bono de $70.000 de ANSES: se confirmó quiénes son los jubilados que no lo cobran en marzo 2026

La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor con dos meses de desfase. Este mecanismo impacta directamente en el valor de la jubilación mínima y, en consecuencia, en las condiciones para acceder al adicional.

Con el nuevo esquema, el organismo también precisó qué grupos percibirán el bono completo, quiénes cobrarán un monto proporcional y cómo quedará distribuido el cronograma según cada categoría.

Durante marzo, el haber mínimo se ubica en $369.600,88 . Quienes cobren esa cifra recibirán el refuerzo total de $70.000, alcanzando ingresos por $439.600.

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones obtendrán un pago adicional equivalente al 50% del mayor salario mensual recibido en el semestre.

Ese importe funciona como tope general. El criterio establece que ningún beneficiario puede superar los $439.600 sumando jubilación y adicional.

El esquema se aplica de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que perciben la mínima: cobran los $70.000 completos.

Quienes reciben más que la mínima pero menos de $439.600: obtienen un adicional equivalente a la diferencia necesaria para llegar a ese límite. Por ejemplo, si el haber es de $419.600, el depósito extra será de $20.000.

Personas cuyos ingresos superan los $439.600: no acceden al refuerzo y solo perciben el haber con el aumento del 2,88%.

El ajuste del piso y del límite responde a la actualización por movilidad aplicada este mes.

Jubilados ANSES El cronograma de pagos se puede consultar en la página web o en las oficinas de la entidad. Freepik

Bono de ANSES para jubilados y pensionados: calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma fue organizado de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad y distingue entre quienes cobran la mínima, quienes la superan y los titulares de Pensiones No Contributivas.

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 9 de marzo.

DNI terminados en 1: 10 de marzo.

DNI terminados en 2: 11 de marzo.

DNI terminados en 3: 12 de marzo.

DNI terminados en 4: 13 de marzo.

DNI terminados en 5: 16 de marzo.

DNI terminados en 6: 17 de marzo.

DNI terminados en 7: 18 de marzo.

DNI terminados en 8: 19 de marzo.

DNI terminados en 9: 20 de marzo.

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 25 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: 30 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 31 de marzo.

Pensiones no Contributivas