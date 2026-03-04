Bono de $70.000 de ANSES: cuándo comienza el calendario de pagos de marzo 2026

Jubilados y pensionados de ANSES pueden recibir el bono de $70.000.
El refuerzo de $70.000 de ANSES continúa en marzo junto con el aumento del 2,88% en los haberes.
Solo acceden al adicional quienes no superen el nuevo límite de ingresos fijado en $439.600.
El monto total varía según el haber: puede ser completo o proporcional.
El cronograma de pagos ya fue confirmado y se organiza por terminación de DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el inicio del calendario de pagos de marzo 2026, mes en el que jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,88% y, en determinados casos, el refuerzo extraordinario de $70.000.
La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor con dos meses de desfase. Este mecanismo impacta directamente en el valor de la jubilación mínima y, en consecuencia, en las condiciones para acceder al adicional.
Con el nuevo esquema, el organismo también precisó qué grupos percibirán el bono completo, quiénes cobrarán un monto proporcional y cómo quedará distribuido el cronograma según cada categoría.
Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES
Durante marzo, el haber mínimo se ubica en $369.600,88. Quienes cobren esa cifra recibirán el refuerzo total de $70.000, alcanzando ingresos por $439.600.
Ese importe funciona como tope general. El criterio establece que ningún beneficiario puede superar los $439.600 sumando jubilación y adicional.
El esquema se aplica de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que perciben la mínima: cobran los $70.000 completos.
Quienes reciben más que la mínima pero menos de $439.600: obtienen un adicional equivalente a la diferencia necesaria para llegar a ese límite. Por ejemplo, si el haber es de $419.600, el depósito extra será de $20.000.
Personas cuyos ingresos superan los $439.600: no acceden al refuerzo y solo perciben el haber con el aumento del 2,88%.
El ajuste del piso y del límite responde a la actualización por movilidad aplicada este mes.
Bono de ANSES para jubilados y pensionados: calendario de pagos de marzo 2026
El cronograma fue organizado de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad y distingue entre quienes cobran la mínima, quienes la superan y los titulares de Pensiones No Contributivas.