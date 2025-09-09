Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo actualizar los datos para seguir cobrando la prestación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses acredita el monto de la Tarjeta Alimentar en las cuentas de las familias habilitadas para su cobro. Y para poder seguir recibiendo esta ayuda económica, es fundamental mantener actualizados los datos personales en el sitio web oficial, procedimiento que se realiza de forma muy sencilla y de forma online.
La Administración Nacional de la Seguridad Social divulgó toda la información relevante para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de cara al mes de agosto.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
Este beneficio económico está destinado a:
El pago de la Tarjeta Alimentar se deposita junto al beneficio principal. Por eso la actualización de datos se convierte en un paso esencial para asegurar la continuidad de este programa, que busca garantizar el derecho a la alimentación de millones de familias en todo el país.
Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de septiembre 2025
Los montos varían según la cantidad de hijos por familia:
- Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
Cómo mantener los datos de ANSES actualizados
El trámite puede hacerse de forma online:
- Ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Acceder a “Información Personal” y luego a “Domicilio y datos de contacto” para verificar si la información está correcta.
- En la aplicación móvil, ingresar a “Modificar datos”.
Si los datos no están actualizados, se puede solicitar el cambio iniciando una Atención Virtual con CUIL y Clave. Allí se debe elegir la opción “Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar” y presentar documentación electrónica.
También se puede realizar el trámite en forma presencial en las oficinas de Anses, sin turno previo, presentando DNI y partida de nacimiento de los hijos. En casos de adopción, se deben presentar los documentos rectificados correspondientes y la sentencia judicial.