Tarjeta Alimentar de ANSES: 3 cosas que hay que saber en noviembre 2025

Anses dio tres novedades para todos los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar para noviembre.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Tarjeta Alimentar, destinada a la compra de alimentos de la Canasta Básica de Alimentos.
Para acceder a ella no es necesario realizar trámites porque se acredita de forma automática para los grupos habilitados a cobrarla.
Los montos varían según la cantidad de hijos por familia.
Este beneficio ya está siendo entregado, hasta el día 25 de noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega la Tarjeta Alimentar. En ese sentido, tiene tres novedades para los beneficiarios, porque ya se sabe cuándo y cuánto cobran en noviembre, y cuáles son los requisitos solicitados para poder acceder a este pago.