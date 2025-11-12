Tarjeta Alimentar de ANSES: 3 cosas que hay que saber en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio toda la información que necesitan estos beneficiarios para este mes. Por







Anses dio tres novedades para todos los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar para noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Tarjeta Alimentar, destinada a la compra de alimentos de la Canasta Básica de Alimentos.

Para acceder a ella no es necesario realizar trámites porque se acredita de forma automática para los grupos habilitados a cobrarla.

Los montos varían según la cantidad de hijos por familia.

Este beneficio ya está siendo entregado, hasta el día 25 de noviembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega la Tarjeta Alimentar. En ese sentido, tiene tres novedades para los beneficiarios, porque ya se sabe cuándo y cuánto cobran en noviembre, y cuáles son los requisitos solicitados para poder acceder a este pago.

Tarjeta Alimentar Administración Nacional de la Seguridad Social, Con este incremento otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias argentinas con hijos menores de edad recibirán un mayor apoyo económico. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES Pueden cobrar este beneficio los siguientes grupos:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

para Protección Social. Hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

sin límite de edad. Madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos. Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025 Los montos se mantienen sin cambios respecto del mes pasado, y varían según la cantidad de hijos por familia:

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062. Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario: