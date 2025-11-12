Los jubilados de ANSES que cobran después del finde largo de noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados de este mes, que se reanudan tras los feriados. Por







Los beneficiarios que superen la mínima también tienen fechas específicas para el cobro. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló el calendario de pagos para los jubilados y pensionados correspondiente a noviembre de 2025. Luego del fin de semana largo, los depósitos se reanudan el martes 25. Además, este mes se aplica un incremento del 2,08%, que eleva la jubilación mínima a $333.085, más un bono extraordinario de $70.000.

Anses - Jubilación Los jubilados que cobran la mínima perciben $403.085,39 con el bono incluido. Freepik De cuánto es la jubilación de ANSES en noviembre 2025 Con la nueva actualización, el haber mínimo de Anses pasó a $333.085, mientras que con el refuerzo previsional los jubilados que perciben la mínima alcanzarán los $403.085,39. Esta mejora busca mantener el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al avance de la inflación.

Por su parte, los jubilados con haberes superiores también percibirán el incremento del 2,08%, alcanzando un monto máximo de $2.241.788,48. En todos los casos, los montos se acreditarán de forma automática en las cuentas bancarias habituales.

Bono de $70.000 de ANSES El bono previsional de $70.000 continuará vigente durante noviembre. Está destinado a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, mientras que quienes lo superen recibirán una parte proporcional hasta alcanzar los $403.085,39. Aquellos con ingresos mayores no recibirán el refuerzo adicional. El bono se deposita junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite previo ante Anses.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Las fechas de cobro se distribuyen según el último número del DNI de cada titular.

Jubilados que cobran la mínima DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Anses - Jubilación El pago de haberes se extenderá del 10 al 28 de noviembre según la terminación del DNI. Pexels Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre