Los jubilados de ANSES que cobran después del finde largo de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados de este mes, que se reanudan tras los feriados.

La Anses confirmó el nuevo calendario de pagos tras el fin de semana largo de noviembre.

  • La Anses aplicó un aumento del 2,08% en las jubilaciones según la inflación de septiembre.
  • Con el refuerzo de $70.000, quienes cobran la mínima percibirán $403.085,39.
  • El cronograma de pagos se extiende del 10 al 28 de noviembre, según la terminación del DNI.
  • Los beneficiarios que superen la mínima también tienen fechas específicas para el cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló el calendario de pagos para los jubilados y pensionados correspondiente a noviembre de 2025. Luego del fin de semana largo, los depósitos se reanudan el martes 25. Además, este mes se aplica un incremento del 2,08%, que eleva la jubilación mínima a $333.085, más un bono extraordinario de $70.000.

Anses dio tres novedades para todos los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar para noviembre.
Tarjeta Alimentar de ANSES: 3 cosas que hay que saber en noviembre 2025

Anses - Jubilación
Los jubilados que cobran la mínima perciben $403.085,39 con el bono incluido.

De cuánto es la jubilación de ANSES en noviembre 2025

Con la nueva actualización, el haber mínimo de Anses pasó a $333.085, mientras que con el refuerzo previsional los jubilados que perciben la mínima alcanzarán los $403.085,39. Esta mejora busca mantener el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al avance de la inflación.

Por su parte, los jubilados con haberes superiores también percibirán el incremento del 2,08%, alcanzando un monto máximo de $2.241.788,48. En todos los casos, los montos se acreditarán de forma automática en las cuentas bancarias habituales.

Bono de $70.000 de ANSES

El bono previsional de $70.000 continuará vigente durante noviembre. Está destinado a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, mientras que quienes lo superen recibirán una parte proporcional hasta alcanzar los $403.085,39. Aquellos con ingresos mayores no recibirán el refuerzo adicional. El bono se deposita junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite previo ante Anses.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Las fechas de cobro se distribuyen según el último número del DNI de cada titular.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Anses - Jubilación
El pago de haberes se extenderá del 10 al 28 de noviembre según la terminación del DNI.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
