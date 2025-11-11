ANSES acredita $273.441 en noviembre 2025 a las familias que cumplan estos requisitos: quiénes son La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos combinados de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Por







Los pagos se acreditan entre el 10 y el 20 de noviembre, según la terminación del DNI. Freepik

En noviembre, la AUH se actualiza un 2,1% según la inflación de septiembre medida por el Indec.

Las familias con dos hijos recibirán un total de $273.441, sumando AUH y Tarjeta Alimentar.

El 20% del monto de la AUH se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

Los beneficiarios deben tener hijos menores de 18 años y cumplir con los requisitos de residencia y documentación ante Anses. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acreditará durante noviembre de 2025 un total de $273.441,60 a las familias con dos hijos que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Este esquema, que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria, se mantiene sin cambios por decisión del Gobierno nacional, beneficiando a más de 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país.

AUH 1 ANSES.png En noviembre, la AUH y la Tarjeta Alimentar suman hasta $273.441 para familias con dos hijos. Freepik AUH de ANSES: monto de noviembre 2025 La AUH tuvo en noviembre un incremento del 2,1%, en línea con la inflación de septiembre informada por el Indec. Con la suba, el valor total de la AUH es de $119.691, aunque los titulares cobran mensualmente el 80%, es decir, $95.752,80, mientras que el 20% restante ($23.938,20) se paga al presentar la Libreta AUH.

En los casos de hijos con discapacidad, el monto asciende a $389.732, con un cobro mensual de $311.785,60. Este grupo también puede acceder a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, lo que amplía de forma considerable el ingreso familiar.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano, se acredita automáticamente junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE). Su objetivo es garantizar la compra de alimentos básicos y mejorar la seguridad nutricional de los hogares con hijos o embarazadas.

Pueden acceder quienes sean titulares de AUH con hijos de hasta 14 años, beneficiarias de AUE o familias con hijos con discapacidad. No requiere trámite adicional: el depósito se acredita en la misma cuenta donde se cobra la AUH.