22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Sin estos requisitos, no podés acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los montos y condiciones vigentes para cobrar este beneficio destinado a familias con hijos en edad escolar.

Por
El pago se realiza una sola vez por cada hijo en edad escolar.

El pago se realiza una sola vez por cada hijo en edad escolar.

Freepik

  • El monto de la Ayuda Escolar de la Administración Nacional de la Seguridad Social será de $85.000 por hijo en 2026.

  • Existen topes de ingresos que, si se superan, dejan afuera del beneficio.

  • Solo pueden cobrar quienes ya perciban AUH o asignaciones familiares.

  • La edad del menor y la escolaridad son condiciones obligatorias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) estableció que en 2026 solo podrán acceder a la Ayuda Escolar quienes cumplan con requisitos estrictos vinculados a ingresos, edad de los hijos y tipo de prestación activa. Sin estas condiciones, el beneficio se da de baja automáticamente.

El aumento de marzo impacta en todas las asignaciones familiares.
Te puede interesar:

Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber para marzo 2026

Ayuda Escolar 4
La edad límite es determinante para acceder al beneficio.

La edad límite es determinante para acceder al beneficio.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES

El valor de la Ayuda Escolar será de $85.000 por hijo y se abona una sola vez en el año. En términos prácticos, una familia con dos hijos percibirá $170.000, mientras que con tres hijos el monto ascenderá a $255.000. El pago se acredita por cada menor que cumpla con los criterios establecidos. Se trata de un ingreso complementario destinado a cubrir gastos educativos al inicio del ciclo lectivo.

Requisitos de la Ayuda Escolar de ANSES

Para cobrar el beneficio, el hijo debe tener entre 45 días y 17 años inclusive y estar escolarizado en una institución reconocida. Si cumple 18 años antes de la liquidación, deja de corresponder el pago. Además, Anses fijó topes de ingresos para 2026.

El Ingreso del Grupo Familiar no puede superar los $5.292.758 brutos, mientras que el límite individual por integrante es de $2.646.379 brutos. Si se excede alguno de estos valores, el sistema suspende el beneficio de manera automática. El organismo realiza cruces de datos con la información salarial declarada, por lo que cualquier incremento que supere los límites establecidos impacta directamente en la liquidación.

Ayuda Escolar 3
Los topes de ingresos se actualizan y se controlan de manera automática.

Los topes de ingresos se actualizan y se controlan de manera automática.

Quiénes no pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES

Quedan excluidas las familias que no formen parte de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Tampoco pueden cobrar quienes no tengan una prestación activa registrada en Anses. La Ayuda Escolar no es un beneficio universal, sino que está asociado a esas prestaciones específicas y sujeto al cumplimiento de todas las condiciones vigentes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El refuerzo más significativo llega con este la Ayuda Escolar Anual, que actualmente asciende a $85.000 y se paga una vez al año. No todos lo reciben automáticamente: si no se presentó el Certificado de Escolaridad el año anterior, no se habilitará el pago.

Atención ANSES: los beneficios para la AUH para la vuelta a clases 2026

El beneficio establece condiciones de acceso, montos definidos y un proceso de inscripción digital.

Cuáles son las Becas Progresar de ANSES que están vigentes

El aumento mensual se calcula según el índice de precios informado oficialmente.

ANSES paga $365.680 en marzo 2026: de qué se trata y quiénes pueden acceder

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.  

Cómo acceder a los $35.000 que paga ANSES a jóvenes estudiantes

Cumplir con esta presentación dentro del plazo fijado es indispensable para no interrumpir la prestación.

Libreta de la AUH de ANSES: 3 cosas fundamentales que hay que saber en 2026

Durante el paro, las sucursales permanecieron cerradas, pero los servicios electrónicos y los cajeros automáticos siguieron operativos.

Así sigue el calendario de pagos de ANSES en febrero 2026 tras el paro de la CGT

Rating Cero

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial
play

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez.

Reconciliación confirmada: Wanda Nara y Martín Migueles aparecieron de la mano en la fiesta de MasterChef

El conductor reflotó el conflicto con su colega tras la denuncia de abuso contra Lizy.

Beto Casella fue lapidario con Viviana Canosa: "Por el rating no perdona ni a la madre"

El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos.

Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero"

últimas noticias

River necesita ganar para poder estar entre los primeros ochos que clasifican a los playoffs

Tras la clasificación en la Copa Argentina, River busca su segundo triunfo consecutivo ante Vélez

Hace 10 minutos
play

El impactante video del taxi que volcó en Almagro: cuatro personas resultaron heridas

Hace 25 minutos
play
Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Hace 30 minutos
play
Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

Hace 41 minutos
La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

Hace 52 minutos