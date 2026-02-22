Sin estos requisitos, no podés acceder a la Ayuda Escolar de ANSES en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los montos y condiciones vigentes para cobrar este beneficio destinado a familias con hijos en edad escolar. Por + Seguir en







El pago se realiza una sola vez por cada hijo en edad escolar. Freepik

El monto de la Ayuda Escolar de la Administración Nacional de la Seguridad Social será de $85.000 por hijo en 2026.

Existen topes de ingresos que, si se superan, dejan afuera del beneficio.

Solo pueden cobrar quienes ya perciban AUH o asignaciones familiares.

La edad del menor y la escolaridad son condiciones obligatorias. La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) estableció que en 2026 solo podrán acceder a la Ayuda Escolar quienes cumplan con requisitos estrictos vinculados a ingresos, edad de los hijos y tipo de prestación activa. Sin estas condiciones, el beneficio se da de baja automáticamente.

Ayuda Escolar 4 La edad límite es determinante para acceder al beneficio. Freepik Monto de la Ayuda Escolar de ANSES El valor de la Ayuda Escolar será de $85.000 por hijo y se abona una sola vez en el año. En términos prácticos, una familia con dos hijos percibirá $170.000, mientras que con tres hijos el monto ascenderá a $255.000. El pago se acredita por cada menor que cumpla con los criterios establecidos. Se trata de un ingreso complementario destinado a cubrir gastos educativos al inicio del ciclo lectivo.

Requisitos de la Ayuda Escolar de ANSES Para cobrar el beneficio, el hijo debe tener entre 45 días y 17 años inclusive y estar escolarizado en una institución reconocida. Si cumple 18 años antes de la liquidación, deja de corresponder el pago. Además, Anses fijó topes de ingresos para 2026.

El Ingreso del Grupo Familiar no puede superar los $5.292.758 brutos, mientras que el límite individual por integrante es de $2.646.379 brutos. Si se excede alguno de estos valores, el sistema suspende el beneficio de manera automática. El organismo realiza cruces de datos con la información salarial declarada, por lo que cualquier incremento que supere los límites establecidos impacta directamente en la liquidación.

Ayuda Escolar 3 Los topes de ingresos se actualizan y se controlan de manera automática. Freepik Quiénes no pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES Quedan excluidas las familias que no formen parte de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Tampoco pueden cobrar quienes no tengan una prestación activa registrada en Anses. La Ayuda Escolar no es un beneficio universal, sino que está asociado a esas prestaciones específicas y sujeto al cumplimiento de todas las condiciones vigentes.