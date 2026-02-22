Este es el descuento clave para el final de febrero 2026 que tiene Cuenta DNI y sirve para toda la familia Con Cuenta DNI, Banco Provincia puso en marcha las promociones de febrero, que incluyen reintegros, cuotas sin interés y beneficios en la compra de útiles, libros, indumentaria y tecnología. Por + Seguir en







La promo de Cuenta DNI es furor en febrero 2026.

Banco Provincia relanzó beneficios con Cuenta DNI para la vuelta a clases 2026, con reintegros, descuentos y financiación en útiles, libros e indumentaria.

Con la app hay 20% de descuento los viernes en comercios de barrio —incluidas librerías— con tope de $5.000 semanal, y 10% los lunes y martes en librerías de texto.

Las tarjetas Visa y Mastercard del banco ofrecen hasta 20% de rebaja y cuotas sin interés en ropa y artículos deportivos.

El programa Me Sumo sumó una promo especial con 30% de descuento mediante canje de puntos en productos escolares durante fechas puntuales de febrero. Con el inicio del ciclo lectivo 2026, Cuenta DNI vuelve a posicionarse como una herramienta clave para acompañar a las familias bonaerenses en los gastos escolares. El Banco Provincia presentó un paquete de promociones orientado a reducir el costo de útiles, libros y otros artículos esenciales. La propuesta combina reintegros, descuentos especiales y alternativas de financiación para disminuir el impacto económico que implica la vuelta a clases.

Los beneficios también alcanzan a quienes utilizan tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad, con descuentos de hasta el 20% y planes de cuotas sin interés en categorías como indumentaria y artículos deportivos. A su vez, se suman promociones en librerías, jugueterías, ópticas y comercios adheridos de textos escolares, lo que permite adaptar las ventajas según las necesidades de cada familia.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia La iniciativa se complementa con el impulso a la compra online mediante Provincia Compras, la plataforma de comercio electrónico del banco. A través de este canal, los clientes pueden acceder a financiación exclusiva y realizar sus adquisiciones desde el hogar, integrando los beneficios digitales con la tienda virtual. De esta manera, la entidad apunta a facilitar el inicio de clases y a fomentar el consumo tanto en comercios de cercanía como en grandes cadenas.

Qué descuento particular tiene Cuenta DNI para el final de febrero 2026 Como complemento de las promociones por el regreso a clases, la billetera digital del Banco Provincia implementó un esquema de ahorro semanal enfocado en compras escolares. Quienes paguen con Cuenta DNI acceden a un 20% de descuento todos los viernes en comercios de barrio —incluidas librerías— con un tope de reintegro de $5.000 por persona cada semana. Además, los lunes y martes se aplica un 10% de ahorro en librerías de texto, lo que permite organizar las compras de manuales y material específico de forma planificada.

A estas acciones se suma el programa de fidelización “Me Sumo”, que incorporó la campaña especial “Vuelta a Clases”. La propuesta habilitó un 30% de descuento mediante el canje de puntos acumulados entre el 9 y el 12 de febrero, orientado exclusivamente a productos del rubro escolar. Con este esquema, la entidad combina reintegros directos y beneficios por puntos para ofrecer un respaldo económico más amplio a las familias durante febrero de 2026.

cuenta dni Cuenta DNI Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro: Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.

20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.

40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.

10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles. Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.