21 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Choque múltiple en Costanera: hay cinco heridos, uno con politraumatismos

El siniestro vial ocurrió entre tres autos en la cabecera norte de la pista del aeropuerto. Uno de los acompañantes sufrió politraumatismos graves en la parte torácica y fue trasladado al Hospital Argerich. En el lugar se realizan tareas de peritaje.

Por

Al menos cinco personas resultaron heridas. 

Un fuerte choque múltiple tuvo lugar la mañana del sábado en la Costanera norte, avenida Rafael Obligado, donde al menos tres autos estuvieron involucrados en el siniestro vial que dejó un total de cinco heridos, uno de ellos fue trasladado al Hospital Argerich por politraumatismos graves.

Podrían comenzar a faltar remedios. 
Te puede interesar:

Por atraso en la cadena de pagos, en las próximas semanas podría haber faltante de medicamentos

Según los primeros testimonios, el Volkswagen Bora de color azul, estaba estacionado en la cabecera de la fila esperando que abra el semáforo, detrás un Peugeot 207 de color blanco y cuando un Volkswagen T-cross, de patente uruguaya, que embiste al Peugeot y este al auto que tenía adelante.

Dentro de la T-cross viajaban varios jóvenes de entre 20 y 25 años, entre los heridos el acompañante del 207 sufrió traumatismos graves y tuvo que ser trasladado por el SAME al Hospital Argerich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2025171034899394765&partner=&hide_thread=false

Desde Aeroparque, el periodista Diego Fernández informó en C5N sobre el choque múltiple y habló con Marcela, la madre del conductor que manejaba el Peugeot 207. "Está golpeado, está bien pero shockeado, lo vamos a llevar a control", contó la mujer.

"Chocó al de adelante, estaba parado en el semáforo, vino la camioneta de atrás, ni frenaron ni nada se lo llevaron puesto", contó la madre del conductor herido. En el lugar trabajaron varias unidades del SAME y personal de Bomberos de la Ciudad para poder rescatar al acompañante herido del 207.

Marcela contó que su hijo trabaja en el boliche "Caramelo", lugar donde también habían asistidos los jóvenes uruguayos que viajaban en el T-cross.

Noticias relacionadas

Método de limpieza fácil y económico para airfryer. 

Adiós a la grasa en la airfryer: el truco de limpieza para dejarla impecable

¿OVNIS en Córdoba? El estremecedor testimonio de un vecino.

¿OVNIS en Córdoba? Un vecino contó lo que vio y se viralizó en redes sociales

Sofía desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

Así fue el hallazgo del cuerpo de Sofía Devries, la buceadora que murió ahogada en Puerto Madryn

La convocatoria invita a acercar donaciones de útiles escolares y guardapolvos

Cruzada Solidaria "Seamos Útiles 2026": una alianza por la educación de miles de chicos en todo el país

Nahuel Galló fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024. 

Alertan que Nahuel Gallo quedaría afuera de la amnistía y no sería liberado por Venezuela

En CABA el fin de semana se mantendrá estable. 

Fin de semana con mal tiempo en el país: se espera el arribo de fuertes lluvias y tormentas

Rating Cero

La serie romántica está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie turca sobre amor y obsesión se está destacando en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

La serie ofrecerá un nivel de acceso sin precedentes, permitiendo a los seguidores vivir de cerca la intensidad de la máxima categoría. Se espera que esta temporada sea una de las más vistas debido a los profundos cambios en las grillas 
play

Con Franco Colapinto, cuándo se estrena la octava temporada de Drive To Survive en Netflix

Icardi y la China Suárez aparecieron con unas pulseras que causaron revuelo en redes

Icardi y la China Suárez estrenaron unas polémicas pulseras: cuál es su significado

Impecable: así está el Indio Solari hoy. 

En su salsa: el Indio Solari reapareció en su estudio de grabación tras los chequeos médicos

La abogada y su familia: su marido Guido Mazzoni y su hijo Marco.

Sol Pérez habló del dramático momento que vivió con su hijo: "Se ahogó tomando la teta"

Becerra estuvo actuó en la entrega del Premio Lo Nuestro en el Kaseya Center Miami.

"Somos el mejor país del mundo": la reacción de María Becerra al fenómeno de los therians

últimas noticias

Podrían comenzar a faltar remedios. 

Por atraso en la cadena de pagos, en las próximas semanas podría haber faltante de medicamentos

Hace 3 minutos
Método de limpieza fácil y económico para airfryer. 

Adiós a la grasa en la airfryer: el truco de limpieza para dejarla impecable

Hace 14 minutos
La simple manera para pagar el monotributo si se te venció

Cómo hacer para pagar el monotributo de ARCA si se te venció la cuota de febrero 2026

Hace 15 minutos
Nández contó la frase de Riquelme que ilusiona a Boca.

Fue muy querido en Boca y contó los secretos de la charla que tuvo con Riquelme: "Me dijo si iba a seguir de vacaciones en Arabia"

Hace 16 minutos
play
La serie romántica está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie turca sobre amor y obsesión se está destacando en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

Hace 16 minutos