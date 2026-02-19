19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Esto es lo que se sabe sobre el bono de ANSES para jubilados en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con el esquema de movilidad y crece la expectativa por el adicional mensual que complementa los haberes más bajos.

Por
El incremento de marzo se calcula en base al último dato inflacionario.

El incremento de marzo se calcula en base al último dato inflacionario.

Pexels

  • En marzo, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrán un aumento del 2,88% por inflación.

  • La mínima rondará los $369.600 sin considerar adicionales.

  • El bono de $70.000 aún no fue oficializado, pero se espera su continuidad.

  • El refuerzo se paga de forma automática y no requiere trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aún no confirmó formalmente el bono para jubilados de marzo 2026, pero todo indica que el refuerzo de $70.000 continuaría acompañando el aumento previsto por movilidad. De concretarse, quienes cobran la mínima podrían alcanzar un ingreso cercano a los $439.600 entre haber y adicional.

El aumento mensual se calcula según el índice de inflación.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 con aumento confirmado

Anses - Jubilación
El adicional mensual complementa los ingresos más bajos del sistema.

El adicional mensual complementa los ingresos más bajos del sistema.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en marzo 2026

En marzo, las prestaciones se actualizarán un 2,88%, porcentaje que surge del último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esa suba, la jubilación mínima pasará a ubicarse en torno a los $369.600. La fórmula vigente ajusta los haberes de acuerdo con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el incremento impactará en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema.

Qué se sabe sobre el bono de $70.000 de ANSES en marzo 2026

Aunque el Gobierno no publicó todavía el decreto correspondiente, el bono de $70.000 se viene liquidando de manera sostenida desde 2024 y, según anticipan fuentes oficiales, seguiría vigente en marzo. El refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima.

Anses - Jubilación
El refuerzo no necesita gestión previa por parte del beneficiario.

El refuerzo no necesita gestión previa por parte del beneficiario.

En ese caso, el ingreso total podría llegar a aproximadamente $439.600. Para quienes cobren un haber levemente superior a la mínima, el adicional se ajustará de forma proporcional hasta alcanzar ese tope. En cambio, los jubilados que superen ese monto no accederán al extra. Como ocurre cada mes, el pago se acreditará automáticamente junto con el haber habitual y en la misma fecha del calendario establecido por Anses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Atención ANSES: se dieron a conocer 2 datos claves para jubilados y pensionados en marzo 2026

Las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en marzo. 

El bono especial que ANSES entregará a los jubilados en marzo 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pago Único y Asignaciones de PNC, este miércoles 18 de febrero

Bien combinados, los beneficios de ANSES pueden marcar una diferencia real en el bolsillo.

La buena noticia de ANSES para jubilados en marzo 2026: no es el aumento

El beneficio de ANSES para jubilados y pensionados.

Jubilados de ANSES: así se puede ahorrar hasta $40.000 en descuentos en febrero 2026

El ajuste mensual se calcula según la inflación informada por el Indec.

ANSES paga $2.486.347 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

Rating Cero

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.
play

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Tras la muerte de la hija de un alto oficial del ejército, el padre de la víctima decide tomar justicia por su propia mano y lo sentencia a muerte al enviar a Héctor a una prisión clandestina donde las decisiones son tomadas sin juicio ni piedad.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de La celda de los milagros, la emocionante película que te dejará al borde de las lágrimas

La tensión entre las mediáticas, Moria y Cinthia Fernández, habría derivado en la expulsión de la panelista del programa. 

Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa

Según el dictamen oficial, la muerte de Greene fue catalogada como un accidente.

Revelaron la impactante causa de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction

La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. 
play

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante"

últimas noticias

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

Hace 13 minutos
Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

Boca llegó a un acuerdo con Bareriro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

Hace 16 minutos
play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

Hace 20 minutos
play
El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Hace 24 minutos
“Estamos asistiendo a un proceso claramente regresivo, alertaron los magistrados.

Juezas y jueces manifestaron su rechazo a la baja de edad de punibilidad

Hace 25 minutos