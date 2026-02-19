Esto es lo que se sabe sobre el bono de ANSES para jubilados en marzo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con el esquema de movilidad y crece la expectativa por el adicional mensual que complementa los haberes más bajos. Por + Seguir en







El incremento de marzo se calcula en base al último dato inflacionario. Pexels

En marzo, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social tendrán un aumento del 2,88% por inflación.

La mínima rondará los $369.600 sin considerar adicionales.

El bono de $70.000 aún no fue oficializado, pero se espera su continuidad.

El refuerzo se paga de forma automática y no requiere trámite. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aún no confirmó formalmente el bono para jubilados de marzo 2026, pero todo indica que el refuerzo de $70.000 continuaría acompañando el aumento previsto por movilidad. De concretarse, quienes cobran la mínima podrían alcanzar un ingreso cercano a los $439.600 entre haber y adicional.

Anses - Jubilación El adicional mensual complementa los ingresos más bajos del sistema. Freepik Aumenta la jubilación mínima de ANSES en marzo 2026 En marzo, las prestaciones se actualizarán un 2,88%, porcentaje que surge del último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esa suba, la jubilación mínima pasará a ubicarse en torno a los $369.600. La fórmula vigente ajusta los haberes de acuerdo con la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el incremento impactará en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema.

Qué se sabe sobre el bono de $70.000 de ANSES en marzo 2026 Aunque el Gobierno no publicó todavía el decreto correspondiente, el bono de $70.000 se viene liquidando de manera sostenida desde 2024 y, según anticipan fuentes oficiales, seguiría vigente en marzo. El refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima.

Anses - Jubilación El refuerzo no necesita gestión previa por parte del beneficiario. Pexels En ese caso, el ingreso total podría llegar a aproximadamente $439.600. Para quienes cobren un haber levemente superior a la mínima, el adicional se ajustará de forma proporcional hasta alcanzar ese tope. En cambio, los jubilados que superen ese monto no accederán al extra. Como ocurre cada mes, el pago se acreditará automáticamente junto con el haber habitual y en la misma fecha del calendario establecido por Anses.